У Каталонії обрали нового прем’єр-міністра

Каталонський парламент обрав члена коаліції "Разом за Каталонію" Кіма Торру прем’єр-міністром автономії.

Про це повідомляє El País.

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Торру змогли обрати главою каталонського уряду з другої спроби, за його кандидатуру проголосували 66 парламентарів, проти – 65.

Торра виступає за незалежність Каталонії від Іспанії. Також він зазначив, що "вважає законним прем’єр-міністром" автономії колишнього каталонського лідера Карлеса Пучдемона.

Якби під час останнього голосування депутати не обрали прем’єр-міністра, то парламент Каталонії було б розпущено, а в автономії пройшли позачергові вибори.

Нагадаємо, напередодні Карлес Пучдемон під тиском Мадрида відмовився висувати свою кандидатуру на пост лідера Каталонії. І висловив свою підтримку Кіму Торру. Вірогідно, таке рішення Пучдемон прийняв з огляду на те, що сам перебуває наразі у Німеччині, де місцевий суд повинен вирішити питання про його екстрадицію до Іспанії.