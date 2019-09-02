В катастрофе санитарного самолета на Филиппинах погибли девять человек: фото, видео
На Филиппинах разбился санитарный самолет, который транспортировал пациента на лечение в столицу. В результате катастрофы девять человек, находившихся на борту, погибли.
Трагедия произошла около 15:00 дня по местному времени в районе Пансол города Каламба в провинции Лагуна. Управление гражданской авиации заявило, что авария произошла из-за потери самолетом радиолокационного контакта, сообщает CNN Fhilippines.
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По данным местной полиции, самолет King Air 350 вылетел из города Диполог в 13:40. На борту самолета находились девять человек, все они погибли.
Очевидцы сняли момент падения самолета.
Еще два человека, которые были смотрителями дома, пострадавшего в результате аварии, получили ожоги, их доставили в больницу.
Сейчас местная власть продолжает проводить поисково-спасательную операцию.
В результате падения разрушен жилой дом / Фото CNN
Спасатели продолжают поисково-спасательные операции / Фото CNN