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      В катастрофе санитарного самолета на Филиппинах погибли девять человек: фото, видео

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      Самолет упал на жилой дом
      Самолет упал на жилой дом / Twitter

      На Филиппинах разбился санитарный самолет, который транспортировал пациента на лечение в столицу. В результате катастрофы девять человек, находившихся на борту, погибли.

      Трагедия произошла около 15:00 дня по местному времени в районе Пансол города Каламба в провинции Лагуна. Управление гражданской авиации заявило, что авария произошла из-за потери самолетом радиолокационного контакта, сообщает CNN Fhilippines.

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      По данным местной полиции, самолет King Air 350 вылетел из города Диполог в 13:40. На борту самолета находились девять человек, все они погибли.

      Очевидцы сняли момент падения самолета.

      Еще два человека, которые были смотрителями дома, пострадавшего в результате аварии, получили ожоги, их доставили в больницу.

      Сейчас местная власть продолжает проводить поисково-спасательную операцию.

      Авіакатастрофа на Філіппінах
      В результате падения разрушен жилой дом / Фото CNN

      Авіакатастрофа на Філіппінах
      Спасатели продолжают поисково-спасательные операции / Фото CNN

      blog_ava
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      Теги: Аварии и ДТП Жертвы Филиппины авиация
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