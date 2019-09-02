На Филиппинах разбился санитарный самолет, который транспортировал пациента на лечение в столицу. В результате катастрофы девять человек, находившихся на борту, погибли.

Трагедия произошла около 15:00 дня по местному времени в районе Пансол города Каламба в провинции Лагуна. Управление гражданской авиации заявило, что авария произошла из-за потери самолетом радиолокационного контакта, сообщает CNN Fhilippines.

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По данным местной полиции, самолет King Air 350 вылетел из города Диполог в 13:40. На борту самолета находились девять человек, все они погибли.

Очевидцы сняли момент падения самолета.

TINGNAN: Actual video ng pagbagsak ng medical evacuation plane sa isang private resort sa Barangay Pansol, Calamba City, Laguna. : Norman Capuchino pic.twitter.com/Q7jwpOd9Bd — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) September 1, 2019

Еще два человека, которые были смотрителями дома, пострадавшего в результате аварии, получили ожоги, их доставили в больницу.

PANOORIN: Private plane bumagsak sa isang resort sa Barangay Pansol, Calamba City, Laguna bandang alas-3 ng hapon nitong Linggo. pic.twitter.com/OcawAh78ce — Radyo La Verdad 1350 (@RadyoLaVerdad) September 1, 2019

Сейчас местная власть продолжает проводить поисково-спасательную операцию.



В результате падения разрушен жилой дом / Фото CNN



Спасатели продолжают поисково-спасательные операции / Фото CNN