На Філіппінах розбився санітарний літак, який транспортував пацієнта на лікування у столицю. Внаслідок катастрофи дев'ять осіб, які перебували на борту, загинули.

Трагедія сталася близько 15:00 дня за місцевим часом в районі Пансол міста Каламба в провінції Лагуна. Управління цивільної авіації заявило, що аварія сталася через втрату літаком радіолокаційного контакту, повідомляє CNN Fhilippines.

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За даними місцевої поліції, літак King Air 350 вилетів з міста Діполог о 13:40. На борту літака перебували дев'ять осіб, всі вони загинули.

Очевидці зафільмували момент падіння літака.

TINGNAN: Actual video ng pagbagsak ng medical evacuation plane sa isang private resort sa Barangay Pansol, Calamba City, Laguna. : Norman Capuchino pic.twitter.com/Q7jwpOd9Bd — ABS-CBN News (@ABSCBNNews) September 1, 2019

Ще двоє людей, які були доглядачами будинку, що постраждав внаслідок аварії, отримали опіки, їх доправили до лікарні.

PANOORIN: Private plane bumagsak sa isang resort sa Barangay Pansol, Calamba City, Laguna bandang alas-3 ng hapon nitong Linggo. pic.twitter.com/OcawAh78ce — Radyo La Verdad 1350 (@RadyoLaVerdad) September 1, 2019

Наразі місцева влада продовжує проводити пошуково-рятувальну операцію.



Внаслідок падіння зруйновано житловий будинок / Фото CNN



Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні операції / Фото CNN