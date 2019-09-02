У катастрофі санітарного літака на Філіппінах загинули дев'ять людей: фото, відео
На Філіппінах розбився санітарний літак, який транспортував пацієнта на лікування у столицю. Внаслідок катастрофи дев'ять осіб, які перебували на борту, загинули.
Трагедія сталася близько 15:00 дня за місцевим часом в районі Пансол міста Каламба в провінції Лагуна. Управління цивільної авіації заявило, що аварія сталася через втрату літаком радіолокаційного контакту, повідомляє CNN Fhilippines.
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За даними місцевої поліції, літак King Air 350 вилетів з міста Діполог о 13:40. На борту літака перебували дев'ять осіб, всі вони загинули.
Очевидці зафільмували момент падіння літака.
Ще двоє людей, які були доглядачами будинку, що постраждав внаслідок аварії, отримали опіки, їх доправили до лікарні.
Наразі місцева влада продовжує проводити пошуково-рятувальну операцію.
Внаслідок падіння зруйновано житловий будинок / Фото CNN
Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні операції / Фото CNN