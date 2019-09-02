05:47
2 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Штраф для Путіна. Парнокопитний патріотизм
      Вєсті Кремля
      20:00, 31 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Хамство від Дубінського. Нова витівка Медведчука
      Вєсті.UA
      19:42, 31 серпня
      Золота лихоманка з російським слідом: хто привласнив унікальні державні копальні
      ЦРУ
      09:00, 28 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ВЕРХОВНА РАДА КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

      У катастрофі санітарного літака на Філіппінах загинули дев'ять людей: фото, відео

      85 Читать новость на русском
      Літак впав на житловий будинок
      Літак впав на житловий будинок / Twitter

      На Філіппінах розбився санітарний літак, який транспортував пацієнта на лікування у столицю. Внаслідок катастрофи дев'ять осіб, які перебували на борту, загинули.

      Трагедія сталася близько 15:00 дня за місцевим часом в районі Пансол міста Каламба в провінції Лагуна. Управління цивільної авіації заявило, що аварія сталася через втрату літаком радіолокаційного контакту, повідомляє CNN Fhilippines.

      Читайте також: В Іспанії розбився військовий літак, є жертва: відео падіння

      За даними місцевої поліції, літак King Air 350 вилетів з міста Діполог о 13:40. На борту літака перебували дев'ять осіб, всі вони загинули.

      Очевидці зафільмували момент падіння літака.

      Ще двоє людей, які були доглядачами будинку, що постраждав внаслідок аварії, отримали опіки, їх доправили до лікарні.

      Наразі місцева влада продовжує проводити пошуково-рятувальну операцію.

      Авіакатастрофа на Філіппінах
      Внаслідок падіння зруйновано житловий будинок / Фото CNN

      Авіакатастрофа на Філіппінах
      Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні операції / Фото CNN

      blog_ava
      Ледь не знищили село: російські військові під час навчань помилково обстріляли житлові будинки
      1 вересня
      882
      Теги: авіація Жертви Філіппіни Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      1 вересня , 23:33 Олексій Гончарук – що треба знати про прем'єр-міністра України
      34258
      Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      1 вересня , 22:00 Скандальна кнопка депутатів і загрозливе повернення "колишньої": топ-блоги тижня
      Блоги тижня 320
      Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      1 вересня , 20:29 Чиї будете: хто стоїть за міністрами нового уряду
      Наталя Ромашова 2246
      Найсмішніші меми тижня: путч Порошенка, не чіпайте Авакова, пісні Вакарчука в Раді
      1 вересня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: путч Порошенка, не чіпайте Авакова, пісні Вакарчука в Раді
      5869
      Перші скандали нової Ради та трагічні подробиці обвалу будинку в Дрогобичі – відео тижня
      1 вересня , 19:30 Перші скандали нової Ради та трагічні подробиці обвалу будинку в Дрогобичі – відео тижня
      1025
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук