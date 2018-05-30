В Казахстане к 25 годам тюрьмы приговорили участника войны на Донбассе

Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Карагандинской области (Казахстан) в среду, 30 мая, приговорил Никиту Степина к 25 годам тюрьмы за участие в террористической организации "ЛНР" на Донбассе.

Об этом пишет местная служба Радио Свобода.

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32-летнего Никиту Степина также обвиняют в убийствах в родном городе Темиртау. Его друга Павла Левкутина приговорили к 3 годам тюрьмы за недонесение информации об убийствах Никиты.

Суд также признал его виновным в двойном убийстве, совершенном уже дома, в Казахстане.

Следствие и обвинение выдвинули версию, что Степин умышленно принимал участие в боевых действиях на Донбассе, приняв сторону боевиков.

После двух поездок он вернулся домой в Темиртау. Там он устроился автомехаником в одном из гаражных боксов, где позже и произошло два убийства, жертвами которых стали местные жители.

Во время обыска в доме обвиняемого стражи порядка обнаружили "военный билет", удостоверение о присвоении казачьего чина и "награду" за освобождение Донбасса.

Никита Степин в своем последнем слове об участии в войне на востоке Украины повторил традиционные штампы российской пропаганды об "уничтожении российского населения".

Напомним, в среду, 30 мая, полиция установила и задержала мужчину, который в ночь на 24 октября 2017 года во время драки возле магазина в городе Кагарлык нанес ножом смертельные удары 33-летнему участнику боевых действий на Донбассе.