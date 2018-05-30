У Казахстані до 25 років в’язниці засудили учасника війни на Донбасі

Спеціалізований міжрайонний суд у кримінальних справах Карагандинської області (Казахстан) в середу, 30 травня, засудив Микиту Стьопіна до 25 років в'язниці за участь у терористичній організації "ЛНР" на Донбасі.

Про це пише місцева служба Радіо Свобода.

Читайте також: Окупанти знову застосували важке озброєння, проте зазнали втрат

32-річного Микиту Стьопіна також звинувачують у вбивствах в рідному місті Теміртау. Його друга Павла Левкутіна засудили до 3 років в'язниці за недонесення інформації про вбивства Микити.

Суд також визнав його винним у подвійному вбивстві, скоєному вже вдома, в Казахстані.

Слідство та звинувачення висунули версію, що Стьопін навмисне брав участь у бойових діях на Донбасі, прийнявши сторону бойовиків.

Після двох поїздок він повернувся додому в Теміртау. Там він влаштувався автомеханіком в одному з гаражних боксів, де пізніше і сталися два вбивства, жертвами яких стали місцеві жителі.

Під час обшуку в будинку обвинуваченого правоохоронці виявили "військовий квиток", посвідчення про присвоєння козацького чину і "нагороду" за звільнення Донбасу.

Микита Стьопін в своєму останньому слові про участь у війні на сході України повторив традиційні штампи російської пропаганди про "знищення російського населення".

Нагадаємо, у середу, 30 травня, поліція встановила і затримала чоловіка, який в ніч на 24 жовтня 2017 року під час бійки біля магазину в місті Кагарлик наніс ножем смертельні удари 33-річному учаснику бойових дій на Донбасі.