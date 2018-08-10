В Казахстане планируют разработать аналог шенгенской визы для стран СНГ
10 августа в Душанбе Совет по туризму стран СНГ обсудил создание общего визового пространства государств Центральной Азии для туристов.
Об этом сообщает Европейская Правда.
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Комитет по туризму министерства культуры и спорта Казахстана сейчас работает над созданием визы, которую называют,"Шелковый путь". Она будет аналогом шенгенской визы. На первых порах для Казахстана с Узбекистаном.
Турист, который получил "шелковую визу", въехав в одну из стран Центральной Азии, сможет свободно перемещаться и по другим республикам региона. Власть Казахстана поддерживает инициативу и до конца года ожидает одобрения от Узбекистана,
– заявила глава Комитета Майнюра Мурзамадиева.
Что касается соглашения между Таджикистаном и другими странами Центральной Азии, то это ведомство прорабатывает вопрос и "подготовит предложение для правительства".
Создание единого визового режима планируют обсудить на следующем заседании Совета по туризму стран СНГ, который пройдет в Самарканде в 2019 году.