У Казахстані планують розробити аналог шенгенської візи для країн СНД

10 серпня в Душанбе Рада з туризму країн СНД обговорила створення спільного візового простору держав Центральної Азії для туристів.

Про це передає Європейська Правда.

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Комітет туризму міністерства культури і спорту Казахстану зараз працює над створенням візи, яку називають,"Шовковий шлях". Вона буде аналогом шенгенської візи. На перших порах Казахстану з Узбекистаном.

Турист, який отримав "шовкову візу" в'їхавши в одну з країн Центральної Азії, зможе вільно переміщатися і по інших республіках регіону. Влада Казахстану підтримує ініціативу і до кінця року очікує схвалення від Узбекистану,

– заявила глава Комітету Майнюра Мурзамадієва.

Що стосується угоди між Таджикистаном та іншими країнами Центральної Азії, то відомство це питання опрацьовує і "підготує пропозицію для уряду".

Створення єдиного візового режиму планують обговорити на наступному засіданні Ради з туризму країн СНД, яке пройде в Самарканді в 2019 році.