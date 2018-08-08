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Казахстан припинить трансляцію майже ста телеканалів: названо причини

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Казахстан припинить трансляцію майже ста телеканалів: названо причини
Казахстан припинить трансляцію майже ста телеканалів: названо причини / 24 канал

Нове законодавство країни зобов'язує усі іноземні телеканали і радіостанції, які мають намір здійснювати трансляції у Казахстані, зареєструвати для цього окрему відповідну юридичну особу. Вимоги у повному обсязі виконані не були, тож тепер влада припинять ретрансляцію 88 зарубіжних телеканалів.

Про це повідомило Hromadske з посиланням на Міністерство інформації та комунікацій Казахстану.

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Виконати вимоги нового законодавства ЗМІ повинні були ще до 9 липня 2018 року, та ось уже місяць, як сплив "дедлайн". У країні діяло 307 іноземних телеканалів і радіостанцій, серед них виявилось 88, які "не встигли" зареєструвати окрему юридичну особу. Повний список наведено на сайті Міністерства. Тож саме їх ретрансляція буде припинена.

Наголошуємо, що з початку 2018 року Міністерство регулярно повідомляло власників іноземних ЗМІ про необхідність узгодження їх діяльності з вимогами казахстанського законодавство,
– йдеться у повідомленні Міністерства інформації та комунікацій Казахстану.

Мова йде, у тому числі, про Sky News, Fox News, France 24, Bloomberg Television, а також російські "Дождь", RT, "Спас", "Грозний" і ТНТ-Comedy. Втім, дати припинення ретрансляці вказаних порушників закону так і не назвали.

Нагадаємо, казахстанська журналістка Жанара Ахметова подала в суд на Державну міграційну службу через те, що вона не може отримати в Україні статус політичної біженки.

Теги: журналісти Новини Казахстану
Джерело: 24 Канал
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