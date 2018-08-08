Казахстан прекратит трансляцию почти ста телеканалов: названы причины

Новое законодательство страны обязывает все иностранные телеканалы и радиостанции, которые намерены осуществлять трансляции в Казахстане, зарегистрировать для этого отдельное соответствующее юридическое лицо. Требования в полном объеме выполнены не были, поэтому теперь власти прекратят ретрансляцию 88 зарубежных телеканалов.

Об этом сообщило Hromadske со ссылкой на Министерство информации и коммуникаций Казахстана.

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Выполнить требования нового законодательства СМИ должны были еще до 9 июля 2018 года, и вот уже месяц, как истек дедлайн. В стране действовало 307 иностранных телеканалов и радиостанций, среди них оказались 88, которые "не успели" зарегистрировать отдельное юридическое лицо. Полный список приведен на сайте Министерства. Поэтому именно их ретрансляция будет прекращена.

Подчеркиваем, что с начала 2018 года Министерство регулярно сообщало владельцам иностранных СМИ о необходимости согласования их деятельности с требованиями казахстанского законодательство,

– говорится в сообщении Министерства информации и коммуникаций Казахстана.

Речь идет, в том числе, о Sky News, Fox News, France 24, Bloomberg Television, а также российских "Дождь", RT, "Спас", "Грозный" и ТНТ-Comedy. Впрочем, даты прекращения ретрансляции указанных нарушителей закона так и не назвали.

Напомним, казахстанская журналистка Жанара Ахметова подала в суд на Государственную миграционную службу за то, что она не может получить в Украине статус политической беженки.