В Кении из-за пожара на рынке погибло много людей

В столице Кении Найроби во время пожара на рынке в районе Джикомба погибли по меньшей мере 15 человек, более 60 получили травмы.

Об этом сообщает The Star. Читайте также: В центре Москвы горел торговый центр, 3 тысячи человек эвакуировали: фото и видео с места пожара Пожар вспыхнул около трех ночи. Загорелось хранилище с древесиной и одеждой секонд-хенд. Многие торговцы, пытаясь спасти имущество, отравились угарным газом. Убытки от пожара составляют миллионы кенийских шиллингов или десятки тысяч долларов. Правительство Кении создало командный центр и попросило местных жителей сообщить о пропавших без вести. Причина возгорания пока неизвестна. Напомним, В Кении по меньшей мере 100 человек погибли из-за наводнений, которые спровоцировали ливни, что длились весь апрель.