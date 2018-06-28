В Кении из-за пожара на рынке погибло много людей
В столице Кении Найроби во время пожара на рынке в районе Джикомба погибли по меньшей мере 15 человек, более 60 получили травмы.
Об этом сообщает The Star.
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Пожар вспыхнул около трех ночи. Загорелось хранилище с древесиной и одеждой секонд-хенд. Многие торговцы, пытаясь спасти имущество, отравились угарным газом.
Убытки от пожара составляют миллионы кенийских шиллингов или десятки тысяч долларов.
Правительство Кении создало командный центр и попросило местных жителей сообщить о пропавших без вести. Причина возгорания пока неизвестна.
Напомним, В Кении по меньшей мере 100 человек погибли из-за наводнений, которые спровоцировали ливни, что длились весь апрель.