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22:53, 26 червня
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У Кенії через пожежу на ринку загинуло багато людей

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Пожежа у Кенії
Пожежа у Кенії / the-star.co.ke

У столиці Кенії Найробі під час пожежі на ринку в районі Джикомба загинули щонайменше 15 осіб, понад 60 зазнали травм.

Про це повідомляє The Star.

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Пожежа спалахнула близько третьої ночі. Зайнялося сховище з деревиною і одягом секонд-хенд. Багато торговців, намагаючись врятувати майно, отруїлися чадним газом.

Збитки від пожежі становлять мільйони кенійських шилінгів або десятки тисяч доларів.

Уряд Кенії створив командний центр і попросив місцевих жителів повідомити про зниклих безвісти. Причину загоряння наразі невідома.

Нагадаємо, У Кенії щонайменше 100 людей загинули через повені, які спровокували зливи, що тривали увесь квітень.

Теги: Новини політики Жертви Кенія Пожежа
Джерело: 24 Канал
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