В КГГА уверяют: тендер на реконструкцию Шулявского моста – законный

В Киевской городской государственной администрации утверждают, что тендер на реконструкцию транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана в Киеве, провели в рамках закона.

О нарушении говорилось в расследовании программы "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Первый") "Навели мосты". В то же время, в заявлении КГГА проигнорированы факты нарушений, приведенных журналистами в расследовании.

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"Процедура закупки "открытые торги" проведена в рамках действующего законодательства. Тендерные предложения подали четыре участника. По результатам заседания тендерного комитета КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.. Киева" предложения двух участников отклонено из-за нарушения требований законодательства в сфере закупок", – цитирует слова заместителя председателя КГГА Дмитрия Давтяна официальный сайт мэрии.

В заявлении также говорится о том, что фирмы, заявки которых отклонили, пробовали обжаловать это решение, однако "по результатам рассмотрения жалоб было принято решение отказать в их удовлетворении".

Также по словам Давтяна, сейчас есть "много спекуляций по вопросу реконструкции Шулявского моста. И направлены они в основном на то, чтобы затянуть начало работ", - говорится на сайте КГГА.

В свою очередь, редакция программы "Схемы" обращает внимание, что в своем заявлении чиновники Киевской городской государственной администрации в очередной раз проигнорировали очевидные факты нарушения во время тендера, изложенные журналистами в расследовании.

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"Киев выделяет деньги из бюджета на ремонт Шулявской развязки – это 600 миллионов гривен, с возможностью роста сметы до полутора миллиардов. Мы обнаружили, что этот солидный бюджетный подряд получит забудовна империя народного депутата Максима Микитась. Благодаря тендеру, разыгранном для "своих" – когда в финал сознательно вывели связанные с самим избранником компании. С поддельной рекомендацией и отсутствием других необходимых бумаг. Так часто бывает, когда победитель определен заранее", – отмечает главный редактор программы "Схемы" Наталья Седлецкая . – Но теперь, когда мы рассказали об этом публично, у Кличко должны были как-то отреагировать. Но не нашли ничего лучшего, чем говорить о каких-то "спекуляциях" и обвинять нас в желании сорвать ремонт развязки. Вместо того, чтобы с серьезностью отнестись к озвученным фактам, проверить их и наказать виновных. Это лишь говорит в подтверждение догадок, что самая высокая столичная власть сама "в теме".

Ранее программа "Схемы" сообщала, что в финал конкурса допустили фирму, которая подала документы с признаками подделки. Журналисты доказали, что эти документы (отзыв об аналогичных работах, проведенных в прошлом) названый "заказчик" действительно не предоставлял. Однако, этот факт в КГГА не прокомментировали. До финального аукциона допустили две фирмы, которые имеют финансовые связи с одним народным депутатом –- Максимом Микитасем, а во время аукциона фирма с меньшей ставкой по неизвестным причинам отдала свой первый шаг. Это может свидетельствовать о том, что компании связаны между собой, а тендер был формальным, – говорится в расследовании ..

Победителем тендера на реконструкцию Шулявского моста стала компания помощника народного депутата Максима Микитася, в прошлом – известного столичного застройщика, который, как фиксировали "Схемы", летал вместе с мэром Киева Виталием Кличко на одном чартерном самолете. Также Виталий Кличко публично выступал в защиту скандального строительства фирмы Микитась "Укрбуд" – "Солнечной Ривьеры".

Виталий Кличко в комментарии "Схемам" не подтвердил связи с Микитасем: "У меня товарищей нет, что касается работы киевской мэрии". На данные о том, что тендер состоялся с нарушениями, мэр ответил так: "Если у вас есть такая информация, обращайтесь в правоохранительные органы, это их вопрос контролировать, чтобы ни в коем случае не было коррупционной составляющей. Я не могу следить за каждым тендером, который проходит".

В феврале 2017 обвалилась часть бетонного забора на Шулявском путепроводе. Как сообщили в "Киевавтодоре", причинами обрушения моста являются пожары, которые произошли ранее возле путепровода или под ним, а также коррозия бетона. Как заявил тогда мэр, аварийным мост признан не был, однако были зафиксированы нарушения правил эксплуатации.

Полный выпуск программы "Схемы" – смотрите здесь.