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У КМДА переконують: тендер на реконструкцію Шулявського мосту – законний

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У КМДА переконують: тендер на реконструкцію Шулявського мосту – законний
/ Схеми

У Київській міській державній адміністрації стверджують, що тендер на реконструкцію транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вулицею Гетьмана у Києві, провели у межах закону.

Про порушення йшлось у розслідуванні програми "Схеми" (спільний проект "Радіо Свобода" і телеканалу "UA: Перший") "Навели мости". Водночас, в заяві КМДА проігноровані факти порушень, наведених журналістами в розслідуванні.

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"Процедура закупівлі "відкриті торги" проведена у рамках чинного законодавства. Тендерні пропозиції подали чотири учасники. За результатами засідання тендерного комітету КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва" пропозиції двох учасників відхилено через порушення вимог законодавства у сфері закупівель", – цитує слова заступника голови КМДА Дмитра Давтяна офіційний сайт мерії.

У заяві також мовиться про те, що фірми, заявки яких відхилили, пробували оскаржити це рішення, однак «за результатами розгляду скарг було прийняте рішення відмовити у їхньому задоволенні».

Також за словами Давтяна, зараз є "багато спекуляцій щодо питання реконструкції Шулявського мосту. І спрямовані вони переважно на те, щоб затягнути початок робіт", – йдеться на сайті КМДА.

У свою чергу, редакція програми "Схеми" звертає увагу, що у своїй заяві чиновники Київської міської державної адміністрації вкотре проігнорували очевидні факти порушення під час тендеру, викладені журналістами у розслідуванні.

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"Київ виділяє гроші з бюджету на ремонт Шулявської розв'язки – це 600 мільйонів гривень, з можливістю росту кошторису до півтора мільярда. Ми виявили, що цей солідний бюджетний підряд отримає забудовна імперія народного депутата Максима Микитася. Завдяки тендеру, розіграному для "своїх" – коли в фінал свідомо вивели пов'язані з самим обранцем компанії. З підробленою рекомендацією та відсутністю інших необхідних паперів. Так часто буває, коли переможець визначений заздалегідь", – зазначає головний редактор програми "Схеми" Наталка Седлецька. – Але тепер, коли ми розказали про це публічно, у Кличка мусили якось відреагувати. Але не знайшли нічого кращого, ніж говорити про якісь "спекуляції" і звинувачувати нас у бажанні зірвати ремонт розв’язки. Замість того, щоб з серйозністю поставитись до озвучених фактів, перевірити їх та покарати винних. Це лише говорить на підтвердження здогадок, що найвища столична влада сама "в темі".

Раніше програма "Схеми" повідомляла, що до фіналу конкурсу допустили фірму, яка подала документи з ознаками підробки. Журналісти довели, що ці документи (відгук про аналогічні роботи, проведені у минулому) названий "замовник" справді не надавав. Однак, цей факт у КМДА не прокоментували. До фінального аукціону допустили дві фірми, які мають фінансові зв'язки з одним народним депутатом – Максимом Микитасем, а під час аукціону фірма із меншою ставкою із невідомих причин віддала свій перший крок. Це може свідчити про те, що компанії пов’язані між собою, а тендер був формальним, – йдеться у розслідуванні..

Переможцем тендеру на реконструкцію Шулявського мосту стала компанія помічника народного депутата Максима Микитася, у минулому – відомого столичного забудовника, який, як фіксували "Схеми", літав разом із мером Києва Віталієм Кличком на одному чартерному літаку. Також Віталій Кличко публічно виступав на захист скандального будівництва фірми Микитася "Укрбуд" – "Сонячної Рів’єри".

Віталій Кличко у коментарі "Схемам" заперечив зв’язки із Микитасем: "У мене товаришів немає, що стосується роботи київської мерії". На дані про те, що тендер відбувся із порушеннями, міський голова відповів так: "Якщо у вас є така інформація, звертайтеся до правоохоронних органів, це їхнє питання контролювати, щоб ні в якому разі не було корупційної складової. Я не можу слідкувати за кожним тендером, який проходить".

У лютому 2017 року обвалилася частина бетонної огорожі на Шулявському шляхопроводі. Як повідомили в "Київавтодорі", причинами обвалу мосту є пожежі, які сталися раніше біля шляхопроводу чи під ним, а також корозія бетону. Як заявив тоді міський голова, аварійним міст визнаний не був, однак були зафіксовані порушення правил експлуатації.

Повний випуск програми "Схеми" – дивіться тут.

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Віталій Кличко Корупція Шулявський міст
Джерело: 24 канал
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