09:49
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Киев из Москвы прибыл спецпоезд из Украины

      - Читати новину українською
      В Киев из Москвы прибыл поезд из Украины / Украинская правда

      Специальный поезд №905 прибыл из России в Киев 29 марта. Он выехал из Украины в Россию 27 марта и вечером 28 марта забрал украинцев домой.

      По информации Министерства иностранных дел Украины, 800 украинцев захотели вернуться домой с территории России из-за эпидемии коронавируса, пишет "Громадское".

      Интересно MARUV возмущается, что из-за гастролей в России не может добраться в Украину

      Поезд встретили люди в защитных костюмах и военные. Всем, кто прибыл в Украину, обязательно измерили температуру. Это мера против распространения коронавируса. Спецрейс осуществлялся по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры.


      Поезд из Росих встречают люди в защитных костюмах и военные / Фото "Громадского"

      Почему украинцы возвращаются из России спецпоездом

      • В рамках карантинных мероприятий Украина полностью закрыла железнодорожное и авиационное сообщение, а также закрыла часть пунктов пропуска на границах.
      • Украинцев, которые не успели вернуться в определенные сроки, эвакуировали специальными рейсами. В целом государство осуществило эвакуацию более 100 тысяч своих граждан.
      • С 28 марта Украина остановила регулярное транспортное сообщение. Украинцы могут пересечь границу Украины пешком или собственным авто.

      Больше о том, сколько украинцев уже вернулись на родину и с каких стран – читайте по ссылке.

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Железная дорога Укрзализниця Транспорт Эвакуация украинцев
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 04:00 Переход на летнее время состоялся: в Украине перевели часы на час вперед
      Здорове життя 228577
      сегодня , 09:15 Прогноз погоды на 29 марта: в Украине будет солнечно и тепло
      Новини України 665
      сегодня , 05:05 Гороскоп на 29 марта для всех знаков зодиака
      Гороскоп 1793
      сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 28 марта: заболела нардеп Скороход, в Италии – более 10 тысяч жертв
      Новини України 12236
      сегодня , 02:52 COVID-19 в Одессе: в реанимацию с пневмонией попала женщина, которая не выезжала из города
      Медицина 2485
      сегодня , 06:25 4100 гривен и корочка депутата, – больная COVID-19 Скороход рассказала, как добивалась диагноза
      Новини України 13147
      сегодня , 08:28 Эвакуация украинцев: спецборт из Нью-Йорка приземлился в Киеве
      Новини України 1484
      сегодня , 04:59 В Нью-Йорке ад, от COVID-19 каждых 17 минут умирает человек: Трамп думал о карантине региона
      Медицина 5144
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      28 марта , 23:59 Справится ли экономика Украины с карантином: Гончарук прокомментировал действия правительства
      Олена Трибушна
      28 марта , 17:56 Индия и коронавирус: как закрыть миллиард людей на карантин
      Анатолій Максимов
      27 марта , 18:41 Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
      Ростислав Струтинський
      Залиште відгук