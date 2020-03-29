В Киев из Москвы прибыл спецпоезд из Украины

Специальный поезд №905 прибыл из России в Киев 29 марта. Он выехал из Украины в Россию 27 марта и вечером 28 марта забрал украинцев домой.

По информации Министерства иностранных дел Украины, 800 украинцев захотели вернуться домой с территории России из-за эпидемии коронавируса, пишет "Громадское".

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Поезд встретили люди в защитных костюмах и военные. Всем, кто прибыл в Украину, обязательно измерили температуру. Это мера против распространения коронавируса. Спецрейс осуществлялся по поручению Министерства иностранных дел и Министерства инфраструктуры.



Поезд из Росих встречают люди в защитных костюмах и военные / Фото "Громадского"

Почему украинцы возвращаются из России спецпоездом

В рамках карантинных мероприятий Украина полностью закрыла железнодорожное и авиационное сообщение, а также закрыла часть пунктов пропуска на границах.

Украинцев, которые не успели вернуться в определенные сроки, эвакуировали специальными рейсами. В целом государство осуществило эвакуацию более 100 тысяч своих граждан.

С 28 марта Украина остановила регулярное транспортное сообщение. Украинцы могут пересечь границу Украины пешком или собственным авто.

Больше о том, сколько украинцев уже вернулись на родину и с каких стран – читайте по ссылке.