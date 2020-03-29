До Києва з Москви прибув спецпотяг з українцями
Спеціальний потяг №905 прибув з Росії до Києва 29 березня. Він виїхав з України до Росії 27 березня і ввечері 28 березня забрав українців додому.
За інформацією Міністерства закордонних справ України, 800 українців захотіли повернутися додому з території Росії через епідемію коронавірусу, пише "Громадське".
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Потяг зустріли люди в захисних костюмах та військові. Усім, хто прибув до України, обов'язково виміряли температуру. Це є запобіжним заходом проти поширення коронавірусу. Спецрейс здійснювався за дорученням Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури.
Потяг з Росіх зустрічають люди в захисних костюмах та військові / Фото "Громадського"
Чому українці повертаються з Росії спецпотягом
- У межах карантинних заходів Україна повністю закрила залізничне й авіаційне сполучення, а також закрила частину пунктів пропуску на кордонах.
- Українців, які не встигли повернутися у визначені терміни, евакуйовували спеціальними рейсами. Загалом держава здійснила евакуацію понад 100 тисяч своїх громадян.
- З 28 березня Україна зупинила регулярне транспортне сполучення. Українці можуть перетнути кордон України пішки чи власним авто.
Більше про те, скільки українців вже повернулися на батьківщину та з яких країн – читайте за посиланням.
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