До Києва з Москви прибув спецпотяг з українцями

Спеціальний потяг №905 прибув з Росії до Києва 29 березня. Він виїхав з України до Росії 27 березня і ввечері 28 березня забрав українців додому.

За інформацією Міністерства закордонних справ України, 800 українців захотіли повернутися додому з території Росії через епідемію коронавірусу, пише "Громадське".

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Потяг зустріли люди в захисних костюмах та військові. Усім, хто прибув до України, обов'язково виміряли температуру. Це є запобіжним заходом проти поширення коронавірусу. Спецрейс здійснювався за дорученням Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури.



Потяг з Росіх зустрічають люди в захисних костюмах та військові / Фото "Громадського"

Чому українці повертаються з Росії спецпотягом

У межах карантинних заходів Україна повністю закрила залізничне й авіаційне сполучення, а також закрила частину пунктів пропуску на кордонах.

Українців, які не встигли повернутися у визначені терміни, евакуйовували спеціальними рейсами. Загалом держава здійснила евакуацію понад 100 тисяч своїх громадян.

З 28 березня Україна зупинила регулярне транспортне сполучення. Українці можуть перетнути кордон України пішки чи власним авто.

Більше про те, скільки українців вже повернулися на батьківщину та з яких країн – читайте за посиланням.