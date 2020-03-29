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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      До Києва з Москви прибув спецпотяг з українцями

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      До Києва з Москви прибув потяг з українцями / Українська правда

      Спеціальний потяг №905 прибув з Росії до Києва 29 березня. Він виїхав з України до Росії 27 березня і ввечері 28 березня забрав українців додому.

      За інформацією Міністерства закордонних справ України, 800 українців захотіли повернутися додому з території Росії через епідемію коронавірусу, пише "Громадське".

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      Потяг зустріли люди в захисних костюмах та військові. Усім, хто прибув до України, обов'язково виміряли температуру. Це є запобіжним заходом проти поширення коронавірусу. Спецрейс здійснювався за дорученням Міністерства закордонних справ та Міністерства інфраструктури.


      Потяг з Росіх зустрічають люди в захисних костюмах та військові / Фото "Громадського"

      Чому українці повертаються з Росії спецпотягом

      • У межах карантинних заходів Україна повністю закрила залізничне й авіаційне сполучення, а також закрила частину пунктів пропуску на кордонах.
      • Українців, які не встигли повернутися у визначені терміни, евакуйовували спеціальними рейсами. Загалом держава здійснила евакуацію понад 100 тисяч своїх громадян.
      • З 28 березня Україна зупинила регулярне транспортне сполучення. Українці можуть перетнути кордон України пішки чи власним авто.

      Більше про те, скільки українців вже повернулися на батьківщину та з яких країн – читайте за посиланням. 

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Коронавірус в Україні Україна – Росія Новини України Карантин в Україні 2020 Залізниця Укрзалізниця Транспорт Евакуація українців
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