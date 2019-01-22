В Киев привезли много тяжелораненых военнослужащих с Донбасса: бойцам нужна кровь

В Киев привезли много раненых украинских военных с Донбасса. Некоторые из них имеют тяжелые ранения, которые прежде всего требуют переливании крови 2 и 3 групп (резус минус).

Сдать кровь для бойцов можно в центре крови на территории военного госпиталя в Киеве, с понедельника по четверг с 9:00 до 12:00, сообщила в Facebook волонтер Наталья Юсупова.

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Кроме сдачи крови, все неравнодушные могут принести бойцам чай, кофе, йогурты, соки, колбасу, сыр и сладости. Из одежды очень нужны спортивные костюмы, футболки, куртки и шапки. Что касается лекарств, то нужен "Дексалгин" и "Кетонов" в ампулах, а также пеленки под раны.

Народ, найдите пару минут помочь нашим защитникам, они в ледяных окопах, а мы спим в тёплых постелях. Все необходимое мы достаём и покупаем для раненых, мы так же часть государства и надо друг другу помогать,

– написала Юсупова.

Волонтер также указала в своем постее свои координаты, контакты и номер банковской карты для пожертвований.