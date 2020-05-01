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      В Киев вылетел спецрейс из Амстердама: на борту 145 украинцев – фото

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      В Киев вылетел спецрейс из Амстердама: на борту 145 украинцев – фото
      Українці перед посадкою на літак / Укрінформ

      Эвакуация украинцев из-за рубежа продолжается. Так, 1 мая в "Борисполе" должен приземлиться спецборт МАУ со 145 украинцами. Он вылетел из нидерландского аэропорта "Схипхол".

      Про це повідомив український посол в Нідерландах Юрій Карпук в коментарі Укрінформ.

      Раніше Україна евакуювала понад 300 своїх громадян: чи дотримуються вони самоізоляції

      Такий спецрейс в нас вже шостий. На борту 145 українців,
      – сказав він.

      За словами Карпука, те що рейс здійснювали саме зі "Схіпхола" дало можливість повернутися додому українцям не лише з Нідерландів.

      "Ми очікуємо на прибуття в Україну наших громадян, які перебувають в Нідерландах, а також наших громадян, з інших куточків світу. Зокрема, сусідньої Бельгії", наголосив дипломат.

      евакуація українців
      Для пасажирів підготували пам'ятки / Фото Укрінформ

      евакуація українців
      Інформація щодо проходження обсервації в Україні / Укрінформ

      Він також пояснив, що для пасажирів були розроблені інформативні матеріали щодо запроваджених заходів через коронавірус. Також перед вильотом людям роздавали спеціальні форми про проведення самоізоляції після повернення в Україну.

      Вимога для перевезення – це придбаний квиток на рейс МАУ та заповнена письмова згода на проведення самоізоляції вдома,
      – наголосив Карпук.

      евакуація українців
      Українці вилетіли з Амстердама 1 травня / Укрінформ

      евакуація українців
      Спецборт забрав 145 українців / Фото Укрінформ

      Увага! Україна відновила евакуацію своїх громадян спецрейсами з-за кордону в час пандемії COVID-19. За словами президента Зеленського, планується прийняття максимум 4 літаків щодня.

      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 авиация МАУ Нидерланды Эвакуация украинцев
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