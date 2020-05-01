В Киев вылетел спецрейс из Амстердама: на борту 145 украинцев – фото

Эвакуация украинцев из-за рубежа продолжается. Так, 1 мая в "Борисполе" должен приземлиться спецборт МАУ со 145 украинцами. Он вылетел из нидерландского аэропорта "Схипхол".

Про це повідомив український посол в Нідерландах Юрій Карпук в коментарі Укрінформ.

Раніше Україна евакуювала понад 300 своїх громадян: чи дотримуються вони самоізоляції

Такий спецрейс в нас вже шостий. На борту 145 українців,

– сказав він.

За словами Карпука, те що рейс здійснювали саме зі "Схіпхола" дало можливість повернутися додому українцям не лише з Нідерландів.

"Ми очікуємо на прибуття в Україну наших громадян, які перебувають в Нідерландах, а також наших громадян, з інших куточків світу. Зокрема, сусідньої Бельгії", наголосив дипломат.



Для пасажирів підготували пам'ятки / Фото Укрінформ



Інформація щодо проходження обсервації в Україні / Укрінформ

Він також пояснив, що для пасажирів були розроблені інформативні матеріали щодо запроваджених заходів через коронавірус. Також перед вильотом людям роздавали спеціальні форми про проведення самоізоляції після повернення в Україну.

Вимога для перевезення – це придбаний квиток на рейс МАУ та заповнена письмова згода на проведення самоізоляції вдома,

– наголосив Карпук.



Українці вилетіли з Амстердама 1 травня / Укрінформ



Спецборт забрав 145 українців / Фото Укрінформ

Увага! Україна відновила евакуацію своїх громадян спецрейсами з-за кордону в час пандемії COVID-19. За словами президента Зеленського, планується прийняття максимум 4 літаків щодня.