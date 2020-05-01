До Києва вилетів спецрейс з Амстердама: на борту 145 українців – фото
Евакуація українців з-за кордону продовжується. Так, 1 травня в "Борисполі" має приземлитися спецборт МАУ зі 145 українцями. Він вилетів з нідерландського аеропорту "Схіпхол".
Про це повідомив український посол в Нідерландах Юрій Карпук в коментарі Укрінформ.
Раніше Україна евакуювала понад 300 своїх громадян: чи дотримуються вони самоізоляції
Такий спецрейс в нас вже шостий. На борту 145 українців,
– сказав він.
За словами Карпука, те що рейс здійснювали саме зі "Схіпхола" дало можливість повернутися додому українцям не лише з Нідерландів.
"Ми очікуємо на прибуття в Україну наших громадян, які перебувають в Нідерландах, а також наших громадян, з інших куточків світу. Зокрема, сусідньої Бельгії", наголосив дипломат.
Для пасажирів підготували пам'ятки / Фото Укрінформ
Інформація щодо проходження обсервації в Україні / Укрінформ
Він також пояснив, що для пасажирів були розроблені інформативні матеріали щодо запроваджених заходів через коронавірус. Також перед вильотом людям роздавали спеціальні форми про проведення самоізоляції після повернення в Україну.
Вимога для перевезення – це придбаний квиток на рейс МАУ та заповнена письмова згода на проведення самоізоляції на дому,
– наголосив Карпук.
Українці вилетіли з Амстердама 1 травня / Укрінформ
Спецборт забрав 145 українців / Фото Укрінформ
Увага! Україна відновила евакуацію своїх громадян спецрейсами з-за кордону в час пандемії COVID-19. За словами президента Зеленського, планується прийняття максимум 4 літаків щодня.