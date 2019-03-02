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      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      САДОВЫЙ И ГРИЦЕНКО ОБЪЕДИНИЛИСЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СХЕМЫ В УКРОБОРОНПРОМЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД

      В Киеве активисты вывесили гигантский баннер против приспешников Порошенко: фото

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      В Киеве на майдане Независимости "Нацдружины" развернули огромный баннер с надписью "Свинарчуков Порошенко за решетку". Активисты требуют наказать организаторов коррупционных схем в армии, которые обнаружили журналисты проекта "Наши деньги".

      По словам корреспондентов 24 канала, на майдане собрались около тысячи представителей "Нацдружин".

      Читайте также: Последствия хищениях в "Укроборонпроме": генерал США рассказал, что разозлило американцев

      Ребята приехали из разных регионов Украины с требованием начать расследование относительно коррупционных скандалов в "Укроборонпроме", а виновных наказать.

      "Нацдружины" объяснили, почему пришли на майдан Независимости: видео

      банер київ укроборонпром

      Баннер против коррупционеров

      Кто такие "Национальные дружины"?Это ультраправая организация (склад около тысячи человек), зарегистрирована в мае 2017 года ветеранами полка Нацгвардии "Азов". Советник главы МВД Антон Геращенко заявлял, что представители организации собираются охранять порядок на улицах и защищать страну от внешней агрессии.

      укроборонпром

      "Нацдружини" приехали со всех регионов Украины

      Представители "Нацдружин" запланировали марш и таким шествием пройдут, в частности, в "Киевскую крепость".

      В Киеве вывесили большой баннер против фигурантов расследования в "Укроборонпроме": видео

      Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?
      Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В эту схему привлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковский и его 22-летний сын Игорь.

      Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрома" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания "Оптимумспецдеталь" за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

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      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Расследования Укроборонпром Коррупционные схемы в Укроборонпроме Национальная дружина Новости Киева
      Источник: 24 канал
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