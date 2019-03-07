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      В Киеве Audi протаранила остановку: фото, видео

      1 Читати новину українською
      В Киеве Audi протаранила остановку: фото, видео
      В Киеве Audi протаранила остановку: фото, видео / Информатор

      В четверг, 7 марта, в Киеве на пересечении проспекта Науки и улицы Ракетной произошло серьезное ДТП. На перекрестке столкнулись Chevrolet и Audi, в результате чего последняя вылетела на тротуар, снесла остановку общественного транспорта и перевернулась. К счастью, никто не пострадал.

      В аварии чудом никто не пострадал – ни водители автомобилей, ни пешеходы. ДТП произошло около 12 утра. Об этом сообщил Информатор с места происшествия.

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      По словам водителя Audi, он ехал по проспекту Науки в сторону Киетаево. В определенный момент мужчина заметил, как на улицу Ракетную, вопреки правилам дорожного движения, поворачивает Chevrolet.


      Автомобилист не успел увернуться, врезался в поворачивающую машину, рикошетом вылетел на тротуар, ударил остановку и перевернулся на бок.

      Внаслідок цієї ДТП ніхто не постраждав
      В результате этого ДТП никто не пострадал

      На месте работают патрульные полицейские, правоохранители общаются с очевидцами и выясняют подробности инцидента.

      Інший учасник ДТП – автомобіль Chevrolet
      Другой участник ДТП – автомобиль Chevrolet

      Движение по проспекту Науки продолжается в обычном ритме.

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      Теги: Криминал Новости криминала и ДТП
      Источник: 24 канал
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