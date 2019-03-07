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      У Києві Audi протаранила зупинку: фото, відео

      306 Читать новость на русском
      У Києві Audi протаранила зупинку: фото, відео
      У Києві Audi протаранила зупинку: фото, відео / Інформатор

      У четвер, 7 березня, в Києві на перетині проспекту Науки і вулиці Ракетної сталося серйозна ДТП. На перехресті зіткнуліся Chevrolet та Audi, внаслідок чого остання відлетіла на тротуар, знесла зупинку громадського транспорту і перекинулася. На щастя, ніхто не постраждав.

      В аварії дивом ніхто не постраждав – ні водії автомобілів, ні пішоходи. ДТП сталася близько 12 ранку. Про це повідомив Інформатор з місця події.

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      За словами водія Audi, він їхав по проспекту Науки в сторону Києтаєво. У певний момент чоловік помітив, як на вулицю Ракетних, всупереч правилам дорожнього руху, повертає Chevrolet.


      Автомобіліст не встиг ухилитися, врізався в повертаючу машину, рикошетом вілетів на тротуар, вдарив зупинку и перекинувся на бік.

      Внаслідок цієї ДТП ніхто не постраждав
      Внаслідок цієї ДТП ніхто не постраждав

      На місці працюють патрульні поліцейські, правоохоронці спілкуються з очевидцями та з'ясовують подробиці інциденту.

      Інший учасник ДТП – автомобіль Chevrolet
      Інший учасник ДТП – автомобіль Chevrolet

      Рух проспектом Науки продовжується у звичайному ритмі.

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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