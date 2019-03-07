У Києві Audi протаранила зупинку: фото, відео

У четвер, 7 березня, в Києві на перетині проспекту Науки і вулиці Ракетної сталося серйозна ДТП. На перехресті зіткнуліся Chevrolet та Audi, внаслідок чого остання відлетіла на тротуар, знесла зупинку громадського транспорту і перекинулася. На щастя, ніхто не постраждав.

В аварії дивом ніхто не постраждав – ні водії автомобілів, ні пішоходи. ДТП сталася близько 12 ранку. Про це повідомив Інформатор з місця події.

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За словами водія Audi, він їхав по проспекту Науки в сторону Києтаєво. У певний момент чоловік помітив, як на вулицю Ракетних, всупереч правилам дорожнього руху, повертає Chevrolet.



Автомобіліст не встиг ухилитися, врізався в повертаючу машину, рикошетом вілетів на тротуар, вдарив зупинку и перекинувся на бік.



Внаслідок цієї ДТП ніхто не постраждав

На місці працюють патрульні поліцейські, правоохоронці спілкуються з очевидцями та з'ясовують подробиці інциденту.



Інший учасник ДТП – автомобіль Chevrolet

Рух проспектом Науки продовжується у звичайному ритмі.