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      В Киеве электричка сбила подростка, парня спасли полицейские: фото, видео

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      В Киеве электричка сбила подростка, парня спасли полицейские
      В Киеве электричка сбила подростка, парня спасли полицейские / Информатор

      Железная дорога – место повышенной опасности. Ведь банальный момент невнимательности или минута, на которую вы отвлеклись, может привести к трагическим последствиям. Именно из-за неосторожности, такой инцидент произошел в Киеве недалеко от улицы Политехнической. Там парня сбила электричка. В сети появилось видео первых минут после прибытия правоохранителей. Юноша получил травмы различной тяжести,

      В сети появилось видео первых минут после прибытия правоохранителей. Все произошло 15 мая около 8:20 утра. Об этом сообщает Информатор с ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

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      Первыми на место прибыл экипаж полиции, который начал оказывать первую помощь 15-ти летнему парню, полицейским удалось остановить критическое кровотечение и после этого приехали правоохранители. На счастье все время парень находился в сознании. Врачи на место инцидента ехали около 45-ти минут.

      Смотрите видео с места происшествия:

      Что касается самой трагедии, то парень переходил пути в неположенном месте. В этот момент ехала электричка, которая его сбила. У подростка диагностировали несколько переломов и госпитализировали для дальнейшего лечения.

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      Теги: Новости криминала и ДТП Криминал
      Источник: 24 канал
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