В Киеве электричка сбила подростка, парня спасли полицейские: фото, видео

Железная дорога – место повышенной опасности. Ведь банальный момент невнимательности или минута, на которую вы отвлеклись, может привести к трагическим последствиям. Именно из-за неосторожности, такой инцидент произошел в Киеве недалеко от улицы Политехнической. Там парня сбила электричка. В сети появилось видео первых минут после прибытия правоохранителей. Юноша получил травмы различной тяжести,

В сети появилось видео первых минут после прибытия правоохранителей. Все произошло 15 мая около 8:20 утра. Об этом сообщает Информатор с ссылкой на пресс-службу полиции Киева.

Читайте также: Под Киевом бывший военный подорвал себя на гранате: фото

Первыми на место прибыл экипаж полиции, который начал оказывать первую помощь 15-ти летнему парню, полицейским удалось остановить критическое кровотечение и после этого приехали правоохранители. На счастье все время парень находился в сознании. Врачи на место инцидента ехали около 45-ти минут.

Смотрите видео с места происшествия:

Что касается самой трагедии, то парень переходил пути в неположенном месте. В этот момент ехала электричка, которая его сбила. У подростка диагностировали несколько переломов и госпитализировали для дальнейшего лечения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ