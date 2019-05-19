У Києві електричка збила підлітка, хлопця врятували поліцейські: фото, відео
Залізниця – місце підвищеної небезпеки. Адже банальний момент неуважності або хвилина, на яку ви відволіклись, може привести до трагічних наслідків. Саме через необережність, такий інцидент стався у Києві недалеко від вулиці Політехнічної. Там хлопця збила електричка. У мережі з'явилося відео перших хвилин опісля прибуття правоохоронців. Юнак отримав травми різної важкості, його госпіталізували.
У мережі з'явилося відео перших хвилин опісля прибуття правоохоронців. Все сталося 15 травня близько 8:20 ранку. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прес-службу поліції Києва.
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Першими на місце прибув екіпаж поліції, який почав надавати першу допомогу 15-ти річному хлопцеві, поліцейським вдалось зупинити критичну кровотечу, згодом приїхали медики. На щастя увесь час хлопець перебував при тямі. Лікарі на місце інциденту їхали близько 45-ти хвилин.
Дивіться відео з місця події:
Стосовно самої трагедії, то хлопець переходив колію у недозволеному місці. В цей момент їхала електричка, яка його збила. У підлітка діагностували кілька переломів та госпіталізували для подальшого лікування.
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