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      У Києві електричка збила підлітка, хлопця врятували поліцейські: фото, відео

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      У Києві електричка збила підлітка, хлопця врятувати поліцейські
      У Києві електричка збила підлітка, хлопця врятувати поліцейські / Інформатор

      Залізниця – місце підвищеної небезпеки. Адже банальний момент неуважності або хвилина, на яку ви відволіклись, може привести до трагічних наслідків. Саме через необережність, такий інцидент стався у Києві недалеко від вулиці Політехнічної. Там хлопця збила електричка. У мережі з'явилося відео перших хвилин опісля прибуття правоохоронців. Юнак отримав травми різної важкості, його госпіталізували.

      У мережі з'явилося відео перших хвилин опісля прибуття правоохоронців. Все сталося 15 травня близько 8:20 ранку. Про це повідомляє Інформатор із посиланням на прес-службу поліції Києва.

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      Першими на місце прибув екіпаж поліції, який почав надавати першу допомогу 15-ти річному хлопцеві, поліцейським вдалось зупинити критичну кровотечу, згодом приїхали медики. На щастя увесь час хлопець перебував при тямі. Лікарі на місце інциденту їхали близько 45-ти хвилин.

      Дивіться відео з місця події:

      Стосовно самої трагедії, то хлопець переходив колію у недозволеному місці. В цей момент їхала електричка, яка його збила. У підлітка діагностували кілька переломів та госпіталізували для подальшого лікування.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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