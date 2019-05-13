В Киеве Mercedes столкнулся с автомобилем службы охраны: фото, видео
В Киеве на Чоколовском бульваре произошло ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно, водитель Mercedes пытался проскочить на красный свет. На перекрестке он столкнулся с Renault, в котором ехали сотрудники службы охраны. К счастью, никто не пострадал.
Авария произошла около 21 вечера. Об этом сообщает Информатор с места происшествия. По словам водителя Renault, он двигался по Чоколовскому бульвару. На перекрестке на красный цвет светофора попытался проскочить Mercedes, чем и спровоцировал столкновение. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.
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По другой версии, оба водителя нарушили правила дорожного движения, проехав на красный свет. В результате этого нарушения и произошло столкновение.
В результате этого ДТП никто не пострадал
У автомобиля службы охраны смята передняя часть. Mercedes получил вмятину с пассажирской стороны. По предварительным данным, в салоне "немца" находился ребенок, но он также не пострадал. Точные причины аварии установят правоохранители.
Смотрите видео с места инцидента: