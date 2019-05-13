В Киеве Mercedes столкнулся с автомобилем службы охраны: фото, видео

В Киеве на Чоколовском бульваре произошло ДТП с участием двух автомобилей. Предварительно, водитель Mercedes пытался проскочить на красный свет. На перекрестке он столкнулся с Renault, в котором ехали сотрудники службы охраны. К счастью, никто не пострадал.

Авария произошла около 21 вечера. Об этом сообщает Информатор с места происшествия. По словам водителя Renault, он двигался по Чоколовскому бульвару. На перекрестке на красный цвет светофора попытался проскочить Mercedes, чем и спровоцировал столкновение. В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.

Читайте также: В Киеве Lexus вылетел на лестницу: фото, видео

По другой версии, оба водителя нарушили правила дорожного движения, проехав на красный свет. В результате этого нарушения и произошло столкновение.

В результате этого ДТП никто не пострадал

У автомобиля службы охраны смята передняя часть. Mercedes получил вмятину с пассажирской стороны. По предварительным данным, в салоне "немца" находился ребенок, но он также не пострадал. Точные причины аварии установят правоохранители.

Смотрите видео с места инцидента: