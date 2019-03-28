В Киеве мужчина поджег квартиру: трое детей госпитализированы

В Киеве на Троещине мужчина поджег квартиру своей семьи. Правонарушителя, который совершил преступление, полиция задержала на месте происшествия.

Пожар произошел по адресу Лифаря, 11 на 7 этаже жилого дома. Из квартир, которые находятся поблизости, эвакуировали людей, но четверо пострадавших отравились дымом, среди них трое несовершеннолетних детей. Об этом Информатор сообщает со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Читайте также: На Тернопольщине заживо сгорел ребенок, который играл в прятки

По данному факту открыто уголовное производство. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения поджег вещи перед квартирой, где жила его жена с сыном. На момент происшествия в помещении находились ее сестра со своим 10-летним сыном и теща злоумышленника.

Карта Киева и место инцидента:

В последнее время преступник проживал вместе со своей семьей, а 27 марта пришел к ним домой, и после нескольких неудачных попыток выбить дверь, поджег на пороге вещи, которые лежали в общем коридоре. Благодаря своевременному прибытию спасателей, огонь удалось ликвидировать.



Спасатели смогли локализовать пожар

В результате пожара были повреждены общие стены дома, двери и коридор квартиры, в которую пытался попасть подозреваемый. Вследствие пожара дымом отравились трое несовершеннолетних детей: племянник жены и двое соседских детей. Их госпитализировали в больницу "Охматдет". Кроме того, пострадала 33-летняя сестра жены правонарушителя. Установлено, что ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.

По данному факту следственным отделом Деснянского управления полиции начато уголовное производство по части 2 статьи 194 – умышленное уничтожение или повреждение имущества. Продолжается досудебное расследование.

Читайте также: Хотел взорвать и поджечь дом: на Троещине едва не случилась беда