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      В Киеве на учениях спасали пострадавших во время столкновения двух кораблей

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      В Киеве ликвидировали последствия столкновения двух кораблей на Днепре. Таким был сценарий совместных учений спасателей, медиков и полиции в поисково-спасательных работах.

      Всего было задействовано 165 спасателей, подводников, медиков и полицейских. А еще десятки водной спецтехники и авиация.

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      По легенде корабль" Эней", проходивший по Днепру, потерял управление и столкнулся с прогулочным судном Горовец. В результате столкновения оба судна получили пробоины.

      На "Энее" пробит топливный бак и началось возгорание. 25 людей просят о помощи, возникает паника и люди прыгают в воду.

      Нам пришлось нырять в воду, потому что у нас пожар начался. Там такие кубы были красные, нам помогали забраться на них. И нас спасли,
      – рассказала участница учений Татьяна.

      Для спасения пострадавших на место столкновения отправили специальные подразделения ГСЧС, водной полиции, Киевскую службу спасения, кареты скорой и кинологическую службу. Такие учения необходимы для обеспечения безопасности отдыхающих на воде.

       

      Фото с учений

      В городе работает более 30 теплоходов прогулочных. На них, по статистике прошлого года, покатались свыше 300 тысяч киевлян и гостей города. Поэтому мы обязаны среагировать на любую ситуацию,
      – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

      После столкновения двух кораблей к ним отправились катера ГСЧС и водной полиции для эвакуации пострадавших на берег, где уже развернули места для оказания помощи пострадавшим.

      В это же время вертолет ГСЧС прибыл для эвакуации пострадавших и для противодействия выброса топлива в реку. А тушение пожара происходит с помощью двух катеров. Также высаживались специальные спасательные отряды ГСЧС. В водах Днепра работали водолазы, и по легенде, одного пострадавшего спасти не удалось.

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      В целом на учениях были отработаны механизмы проведения разведки, организации работы штаба, медицинских подразделений, эвакуации пострадавших с кораблей, ликвидации пожара и устранения последствий аварии на воде. Оценку работы спасателей в КГГА обещают сделать позже.

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      Теги: Новости Украины ГСЧС Полиция
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