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      У Києві на навчаннях рятували постраждалих під час зіткнення двох кораблів

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      У Києві ліквідовували наслідки зіткнення двох кораблів на Дніпрі. Таким був сценарій спільних навчань рятувальників, медиків та поліції з пошуково-рятувальних робіт.

      Всього було задіяно 165 рятувальників, підводників, меликів та поліціянтів. А ще десятки водної спецтехніки та авіація.

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      За легендою корабель "Еней", що проходив Дніпром, втратив керування і зіштовхнувся з прогулянковим судном Горовець. Внаслідок зіткнення обидва судна отримали пробоїни.

      На "Енеї" пробито паливний бак і почалося загоряння. 25 людей просять про допомогу, виникає паніка і люди стрибають у воду.

      Нам довелося пірнати у воду, тому що у нас пожежа почалася. Там такі куби були червоні, нам допомагали забратися на них. І нас врятували,
      – розповіла учасниця навчань Тетяна.

      Для порятнунку потерпілих на місце зіткнення відправили спеціальні підрозділи ДСНС, водної поліції, Київську службу порятунку, карети швидкої та кінологічну службу. Такі навчання необхідні для безпеки відпочиваючих на воді.

       

      Фото з навчань

      В місті працює понад 30 теплоходів прогулянкових. На них, за статистикою минулого року, покаталися понад 300 тисяч киян та гостей міста. Тому ми зобов'язані зркагувати на будь-яку ситуацію,
      – зазначив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

      Після зіткнення двох кораблів до них вирушили катери ДСНС та водної поліції для евакуації постраждалих на берег, де вже розгорнули місця для надання допомоги потерпілим.

      У цей же час гелікоптер ДСНС прибув для евакуації постраждалих та для протидії викиду палива у річку. А гасіння пожежі відбувається за допомогою двох катерів. Також висаджувалися спеціальні рятувальні загони ДСНС. У водах Дніпра працювали водолази, і за легендою, одного постраждалого врятувати не вдалося.

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      Загалом на навчаннях були відпрацьовані механізми проведення розвідки, організації роботи штабу, медичних підрозділів, евакуації потерпілих з кораблів, ліквідації пожежі та усунення наслідків аварії на воді. Оцінку роботи рятувальників у КМДА обіцяють зробити згодом.

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      Теги: ДСНС Новини України Поліція
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