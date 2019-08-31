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      В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших от взрыва гранаты: фото и видео

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      В Киеве почтили память нацгвардейцев, погибших во время беспорядков под стенами Верховной Рады в 2015 году. Тогда четверо гвардейцев погибли, почти полторы сотни человек пострадали.

      Возле Верховной Рады завершились мероприятия по чествованию памяти нацгвардейцев, погибших 31 августа 2015 года. Об этом в прямом эфире сообщила корреспондент 24 канала.

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      Именно в тот день происходило внеочередное заседание парламента и в это время активисты протестовали против принятия изменений в Конституцию. Речь идет об изменениях в части децентрализации, где речь шла о местном самоуправлении в некоторых частях Луганской и Донецкой областей, а также о предоставлении особого статуса Донбасса.

      Події під Верховною Радою у 2015 році
      События под Верховной Радой в 2015 году

      Тогда возле верховной Рады собралось очень много активистов и начались столкновения между правоохранителями и активистами. Сначала применили слезоточивый газ, а затем даже боевую гранату, из-за которой погибло четверо нацгвардейцев.

      Трое погибли на месте, а еще один умер через 25 дней после тяжелого ранения. В том, что произошло Арсен Аваков обвинил партию "Свобода". Подозреваемые были задержаны, однако до сих пор происходят судебные заседания.

      Наш ребенок лежал 25 дней в коме. 25 лет ему было и на 25 день он умер. Те, кто организовали эту акцию – Швайка, Тягнибок, еще там было много разных депутатов, я бы очень хотела, чтобы они были наказаны,
      – заявила мать погибшего нацгвардейца Майя Дацюк.

      На скамье подсудимых оказались Сергей Крайняка и Игорь Гуменюк, которого обвиняют в том, что он непосредственно бросал гранату. За это время состоялось около 60 судебных заседаний в Шевченковском суде, но виновные до сих пор не наказаны.

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      "Мне больно и невероятно стыдно перед родителями ребят за то, что виновные в гибели их детей до сих пор не наказаны. Наконец правоохранительные органы и суды должны работать так, чтобы любая трагедия расследовалось безотлагательно. А преступники – понесли самое суровое наказание", – прокомментировал в Facebook Дмитрий Разумков.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Арсен Аваков Дмитрий Разумков КГГА Нацгвардія Олег Тягнибок ВО "Свобода"
      Источник: 24 канал
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      Новости за 31 августа
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