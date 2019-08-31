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      У Києві вшанували пам’ять нацгвардійців, які загинули від вибуху гранати: фото та відео

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      В Києві вшановували пам'ять нацгвардійців, які загинули під час заворушень під стінами Верховної Ради у 2015 році. Тоді четверо гвардійців загинули, майже півтори сотні людей постраждали.

      Біля Верховної Ради завершилися заходи із вшанування пам’яті нацгвардійців, які загинули 31 серпня 2015 року. Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

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      Саме того дня відбувалося позачергове засідання парламенту й у цей час активісти протестували проти ухвалення змін до Конституції. Йдеться про зміни в частині децентралізації, де йшлося про місцеве самоврядування в деяких частинах Луганської та Донецької областей, а також про надання особливого статусу Донбасу.

      Події під Верховною Радою у 2015 році
      Події під Верховною Радою у 2015 році

      Тоді біля верховної Ради зібралося дуже багато активістів й почалися сутички між правоохоронцями та активістами. Спочатку застосували сльозогінний газ, а потім навіть бойову гранату, через яку загинуло четверо нацгвардійців.

      Троє загинуло на місці, а ще один помер через 25 днів після тяжкого поранення. У тому, що сталося Арсен Аваков звинуватив партію "Свобода". Підозрювані були затримані, проте досі відбуваються судові засідання. 

      Наша дитина лежала 25 днів в комі. 25 років йому було і на 25 день він помер. Ті, хто організували цю акцію – Швайка, Тягнибок, ще там було багато різних депутатів, я б дуже хотіла, щоб вони були покарані,
      – заявила мати загиблого нацгвардійця Майя Дацюк.

      На лаві підсудних опинилися Сергій Крайняка та Ігор Гуменюк, якого обвинувачують у тому, що він безпосередньо кидав гранату. За цей час відбулося близько 60 судових засідань у Шевченківському суді, але винних досі не покарано.

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      "Мені болісно і неймовірно соромно перед батьками хлопців за те, що винні у загибелі їхніх дітей досі не покарані. Нарешті правоохоронні органи і суди мають працювати так, щоб будь-яка трагедія розслідувалася невідкладно. А злочинці – понесли найсуворіше покарання", – прокоментував у Facebook Дмитро Разумков.

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада ВО "Свобода" Арсен Аваков Олег Тягнибок Нацгвардія Дмитро Разумков КМДА
      Джерело: 24 канал
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