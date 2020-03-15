В Киеве продают медицинские маски по 1200 гривен за пачку
Из-за эпидемии коронавируса в некоторых странах есть дефицит медицинских масок и антисептиков. Украина не является исключением. Этим решили воспользоваться некоторые предприниматели. Так в киевском супермаркете Novus медицинские маски стоят по 1200 гривен за пачку. В упаковке их 50 штук.
Обурливі фото опублікував юрист і підприємець Юрій Бауман у фейсбуці. Він зазначив, що в упаковці за 1200 гривень є лише 50 масок.
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А отже вартість однієї медичної маски складає 24 гривні. Ще до карантину медична маска коштувала від 1 гривні до 5 гривень за штуку.
За словами Баумана, друзі попросили його опублікувати фотографії, щоб привернути увагу Антимонопольного комітету України.
У коментарях один із користувачів прикріпив скріншот екрану телефону, на якому показані ціни за медичні маски, які продаються у найближчих аптеках. Вартість доходить до 2400 гривень за пачку, в якій 100 штук. Один із коментаторів додав, що в Івано-Франківську 1 така маска коштує близько 50 гривень.
Ціни на маски у Києві / Фото з коментарів у фейсбуці
Під час звернення до українців 13 березня Володимир Зеленський наголосив, що маски, дезінфектори будуть на полицях аптек у достатній кількості та за доступною ціною. Зауважимо, що Україна заборонила експортувати медичні маски та респіратори.
Заборона поширюється на:
- водонепроникні лабораторні костюми;
- рукавички з інших полімерних матеріалів);
- рукавички медичні нестерильні нетальковані нітрилові;
- рукавички не опудрені з нітрилу;
- халат ізоляційний медичний одноразовий;
- маски медичні;
- окуляри захисні;
- щиток захисний;
- респіратор класу захисту не нижче FFP2.
Останні новини про карантин в Україні:
- Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Це жінка, яка нещодавно повернулася з закордону. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів.
- Також в Україні підтвердили ще 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.
- На території України діє тритижневий карантин – до 3 квітня. У цей час закриті усі навчальні заклади, а громадянам рекомендували за можливості працювати дистанційно.
- Рада національної безпеки України вирішила закрити КПП на два тижні для іноземців. Рішення набирає чинності з 16 березня.