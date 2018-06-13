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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Киеве продолжается акция в поддержку Олега Сенцова

29 Читати новину українською

В среду, 13 июня, в Киеве возле посольства России началась акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом в прямом эфире рассказал корреспондент 24 Канала.

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Акция началась в 13:00 часов. Активисты начали акцию при помощи американской диаспоры.

Организаторы просят весь цивилизованный мир бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который будет проходить с завтрашнего дня в РФ, а также вновь поднимают вопрос освобождения Сенцова и всех украинских политзаключенных.

"Мы сегодня под стенами российского посольства обращались на украинском и английском языках ко всему миру бойкотировать ЧМ, который состоится на территории РФ", – рассказал руководитель штаба сети "Свободные люди" Дмитрий Жмайло.

Напомним, Олег Сенцов голодает с 14 мая в российской колонии в Лабытнанге. Единственное требование для прекращения голодовки Сенцова – освобождения всех украинских политзаключенных. Состояние здоровья Сенцова значительно ухудшилось – он похудел и у него начали выпадать зубы.

Теги: Новости Украины Олег Сенцов Новости Киева Украинцы в плену РФ заложники
Источник: 24 канал
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