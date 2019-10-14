В Киеве проходит марш ветеранов войны "Нет капитуляции!": фото и видео

По улицам Киева проходят участники марша под названием "Нет капитуляции!". Люди требуют от властей отказаться от особого статуса для Донбасса, не разрешить отвод украинских войск с ключевых позиций и запретить амнистию пророссийских боевиков. Примечательно, что это не первая подобная акция, в ряде украинских городов похожие митинги проходили и раньше.

Впрочем, именно марш 14 октября имеет символический характер. Дело в том, что в Украине в этот день отмечают тройной праздник: религиозный – Покров, исторические – День казачества и создания ОУН УПА и День защитника Украины.

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Наряду с лозунгом "Нет капитуляции" на марше звучат слова благодарности. Их выкрикивают и люди в колонне, и прохожие на улицах, обращаясь к украинским военным. Об этом с места событий информирует журналистка 24 канала.



Акция "Нет капитуляции!" в Киеве 14 октября/ фото Ростислав Лабенский, 24 канал

Именно ветераны войны на Донбассе, активисты и волонтеры идут в первых рядах колонны. Кроме бывшего командира полка "Азов" и лидера "Нацкорпуса" Андрея Билецкого колонну возглавляет также доброволец-медик и нынешний парламентарий Яна Зинкевич.



На акцию "Нет капитуляции" собралось около 5 тысяч человек/ фото Ростислав Лабенский, 24 канал

Участники акции объясняют, почему вышли на улицы: они считают формулу Штайнмайера полным поражением Украины. Говорят: им не нужен мир любой ценой.

В акции принимают участие около 5 тысяч человек. Они несут в руках сине-желтые флаги и знамена ветеранских организаций. Шествие сопровождают правоохранители. Также на улицах столицы, вдоль всего маршрута шествия, стоят полицейские автозаки.



Автозаки полиции / фото Александры Ревуцкого, 24 канал

Колонна следует от парка Шевченко и улицы Крещатик до Майдана Независимости, где должно состояться вече. После этого участники акции отправятся на улицу Банковую, где тоже проведут небольшую акцию.



Ветераны АТО несут большой баннер, на котором написан лозунг акции – "Нет капитуляции!"



Во главе колонны – ветераны АТО, присутствуют Андрей Белецкий и Яна Зинкевич/ фото из соцсетей



Участники акции "Нет капитуляции!" / Фото 24 канал

Марш организовал "Нацкорпус" совместно с "Правым сектором".

Акция "Нет капитуляции" в Киеве: видео

Почему люди протестуют против формулы Штайнмайера?