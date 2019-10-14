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      У Києві завершився марш ветеранів війни "Ні капітуляції!": фото і відео

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      Марш "Ні капітуляції!" у Києві
      Марш "Ні капітуляції!" у Києві / фото Ростислав Лабенський, 24 канал

      Вулицями Києва пройшли учасники маршу під назвою "Ні капітуляції!". Люди вимагали від влади відмовитись від особливого статусу для Донбасу, не дозволити відведення українських військ із ключових позицій та заборонити амністію проросійських бойовиків. Примітно, що це не перша подібна акція, у низці українських міст схожі мітинги проходили й раніше.

      Втім, саме марш 14 жовтня мала символічний характер. Річ у тім, що в Україні у цей день відзначають потрійне свято: релігійне – Покрови, історичні – День козацтва та створення ОУН УПА та День захисника України.

      Читайте також: Як відзначають День захисника в Україні: найголовніші події – фото, відео

      Поруч із гаслом "Ні капітуляції", "Слава Україні!", "Україна понад усе!" на марші лунали слова подяки. "Дякую!" вигукували і люди в колоні, і перехожі на вулицях, звертаючись до українських військових. Про це з місця подій інформувала журналістка 24 каналу.

      ні капітуляції акція
      Акція "Ні капітуляції!" у Києві 14 жовтня/ фото Ростислав Лабенський, 24 канал

      Саме ветерани війни на Донбасі, активісти та волонтери йшли у перших рядах колони. Окрім, колишнього командира полку "Азов" та лідера "Нацкорпусу" Андрія Білецького колону очолювала також доброволець-медик і теперішня парламентарка Яна Зінкевич.


      На акцію "Ні капітуляції" зібралося близько 5 тисяч осіб/ фото Ростислав Лабенський, 24 канал

      Учасники акції пояснили, чому вийшли на вулиці: вони вважають формулу Штайнмаєра повною поразкою України. Кажуть: їм не потрібен мир будь-якою ціною.

      В акції взяли участь близько 6 тисяч осіб. Вони несли в руках синьо-жовті прапори та знамена ветеранських організацій. Ходу супроводжували правоохоронці. Також на вулицях столиці, вздовж усього маршруту ходи, стояли поліцейські автозаки. На щастя, обійшлося без затримань та сутичок.

      автозаки
      Автозаки поліції/ фото Олександри Ревуцької, 24 канал

      Колона слідувала від парку Шевченка та вулиці Хрещатик до Майдану Незалежності, де має відбулося віче. Після цього учасники акції попрямували на вулицю Банкову, де теж провели невелику акцію. 

      Так, під будівлею Офісу Президента люди вигукували: "Богдана у відставку!". Річ у тім, що він раніше називав подібні акції проплаченими і це неабияк розлютило активістів.

      хода ні капітуляції Київ
      Ветерани АТО несуть великий банер, на якому написане гасло акції – "Ні капітуляції!"

      акція ні капітуляції
      Попереду колони – ветерани АТО, присутні Андрій Білецький і Яна Зінкевич/ фото з соцмереж

      учасники акції ні капітуляції
      Учасники акції "Ні капітуляції!"/ фото 24 канал

      Марш організував "Нацкорпус" спільно з "Правим сектор".

      Час від часу колону з людьми огортав чорний дим. Учасники дійства запалювали димові шашки та фаєри.

      димові шашки
      хода марш ні капітуляції
      Колона підійшла до Майдану Незалежності/ фото Анатолій Яворський, 24 канал

      протест ні капітуляції
      Марш "Ні капітуляції!" у Києві/ фото Олександри Ревуцької, 24 канал
      протести
      Після маршу на Майдані відбулося віче/ фото Олександри Ревуцької, 24 канал
      протести
      Час від часу активісти запалювали фаєри і від цього людей огортало димом/ фото Олександри Ревуцької, 24 канал

      Акція "Ні капітуляції" у Києві: відео

      Чому люди протестують проти формули Штайнмаєра?

      • У 2016 році її запропонував тодішній міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі голів МЗС "нормандської четвірки". Він вирішив запропонувати таку формулу, оскільки тоді мінські угоди щодо врегулювання ситуації на Сході України не виконувалися.
      • У формулі, зокрема, мовиться, що на окупованих територіях мають відбутися вибори відповідно до українського законодавства та під наглядом ОБСЄ.
      • Далі, якщо ОБСЄ визнає таке волевиявлення вільним, Україна має надати особливий режим місцевого самоврядування територіям Донбасу, тобто почне діяти закон про особливий статус цього регіону. Натомість Київ отримує контроль над кордоном.
      • 1 жовтня президент Зеленський заявив, що на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про введення в дію формули Штайнмаєра та початок розведення військ у селі Петрівське на Донеччині та місті Золоте на Луганщині.
      • Після цього у низці українських міст стартували акції протесту проти таких дій влади, всі вони мають назву "Ні капітуляції!".
      blog_ava
      Марш "Ні капітуляції!" у Києві: повне відео
      сьогодні
      17521
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України День захисника України Війна на Донбасі Новини політики Протести Формула Штайнмаєра Розведення військ
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