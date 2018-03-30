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В Киеве протестовали автомобильный автопилот

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Киевские дороги протестировали, пригодны ли они для беспилотных автомобилей. Новый тренд на машины без водителя сейчас развивают все солидные производители.

Автомобиль без водителя, который везет пассажира по заданным в GPS-координатам, стал реальностью. В Киеве состоялось тестирование "Tesla Model 3", но поскольку разметки нет, на дороге ямы, а интернет медленный – тесла думает, что едет по чистому полю.

На эксперимент согласился Александр Кравцов, потому что уже тестировал этот автопилот в США и был шокирован разумом машины. Говорит, там в отличие от Украины, автомобиль значительно более послушный.

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Кроме теслы, тренд автопилотирования развивают фактически все мировые автопроизводители. Даже серийные авто уже оборудуют различными сенсорами, камерами, датчиками и радарами. И те, которые имеют такое оснащение, умеют контролировать дистанцию между автомобилями, экстренно тормозить и даже самостоятельно парковаться. И для того, чтобы автомобиль не делал ошибок и его можно было выпустить в городской поток, разработчикам надо еще серьезно поработать.

На моделях, которые уже предлагают, упрощенная версию автопилота, автоматический режим можно включить только тогда, когда авто владеет ситуацией и сообщает о готовности взять управление на себя. Как только искусственный интеллект теряет контроль, он немедленно просит водителя взяться за руль. Если же водитель не реагирует, автомобиль медленно прижмется к обочине и остановится. Для полноценной работы автопилота одних таких сенсоров недостаточно. Автомобили нужно объединить в единую систему. Кстати, Audi, Mercedes и BMW уже подписали согласие на то, чтобы их автомобили свободно обменивались между собой информацией.

Автопилот это огромная база данных поведения водителей на конкретном участке. И если в Киеве ее еще нет, то нечего и ждать от автопилота правильного принятия решения,
– подчеркнул соучредитель Electrocars Александр Кравцов.

Каждый год в мире в ДТП погибает 1,5 миллиона человек, и только 1 смертельный случай зафиксировали с участием автомобиля с автопилотом. Правда, потом оказалось, что пешеход вышел на дорогу в неположенном месте и в темное время. Сторонники автопилотов убеждают: как только автономное управление завоюет рынок, аварий не будет вообще.

Автопилотная машина будет выполнять все правила движения. Если будет рядом слева и права автопилотная машина, от них неожиданности не будет. Они не будут подрезать, резко тормозить, а будут ехать очень аккуратно,
– сказал заместитель генерального директора Центр Випос Audi Александр Иванченко.

Руководители автомобильных компаний все чаще садятся на задние сиденья, и доверяют свои жизни автопилотам. Напоминая, что именно за этой концепцией будущее. По прогнозам экспертов, такие робомобили массово выедут к 2030 году.

Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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