В Киеве протестовали автомобильный автопилот

Киевские дороги протестировали, пригодны ли они для беспилотных автомобилей. Новый тренд на машины без водителя сейчас развивают все солидные производители.

Автомобиль без водителя, который везет пассажира по заданным в GPS-координатам, стал реальностью. В Киеве состоялось тестирование "Tesla Model 3", но поскольку разметки нет, на дороге ямы, а интернет медленный – тесла думает, что едет по чистому полю.

На эксперимент согласился Александр Кравцов, потому что уже тестировал этот автопилот в США и был шокирован разумом машины. Говорит, там в отличие от Украины, автомобиль значительно более послушный.

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Кроме теслы, тренд автопилотирования развивают фактически все мировые автопроизводители. Даже серийные авто уже оборудуют различными сенсорами, камерами, датчиками и радарами. И те, которые имеют такое оснащение, умеют контролировать дистанцию между автомобилями, экстренно тормозить и даже самостоятельно парковаться. И для того, чтобы автомобиль не делал ошибок и его можно было выпустить в городской поток, разработчикам надо еще серьезно поработать.

На моделях, которые уже предлагают, упрощенная версию автопилота, автоматический режим можно включить только тогда, когда авто владеет ситуацией и сообщает о готовности взять управление на себя. Как только искусственный интеллект теряет контроль, он немедленно просит водителя взяться за руль. Если же водитель не реагирует, автомобиль медленно прижмется к обочине и остановится. Для полноценной работы автопилота одних таких сенсоров недостаточно. Автомобили нужно объединить в единую систему. Кстати, Audi, Mercedes и BMW уже подписали согласие на то, чтобы их автомобили свободно обменивались между собой информацией.

Автопилот – это огромная база данных поведения водителей на конкретном участке. И если в Киеве ее еще нет, то нечего и ждать от автопилота правильного принятия решения,

– подчеркнул соучредитель Electrocars Александр Кравцов.

Каждый год в мире в ДТП погибает 1,5 миллиона человек, и только 1 смертельный случай зафиксировали с участием автомобиля с автопилотом. Правда, потом оказалось, что пешеход вышел на дорогу в неположенном месте и в темное время. Сторонники автопилотов убеждают: как только автономное управление завоюет рынок, аварий не будет вообще.

Автопилотная машина будет выполнять все правила движения. Если будет рядом слева и права автопилотная машина, от них неожиданности не будет. Они не будут подрезать, резко тормозить, а будут ехать очень аккуратно,

– сказал заместитель генерального директора Центр Випос Audi Александр Иванченко.

Руководители автомобильных компаний все чаще садятся на задние сиденья, и доверяют свои жизни автопилотам. Напоминая, что именно за этой концепцией будущее. По прогнозам экспертов, такие робомобили массово выедут к 2030 году.