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В Запорожье создали первый украинский беспилотный автомобиль

81 Читати новину українською
Беспилотный Lanos
Беспилотный Lanos / 24 Канал

В Запорожье представили ЗАЗ Lanos, оборудованный системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КрАЗ.

Программную часть системы Pilotdrive разработали запорожские специалисты, аппаратную покупают за рубежом. Работа над Pilotdrive ведется с 2015 года.

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Автомобиль ориентируется на местности с помощью камер, датчиков, радаров и тепловизора. Имеет автоматическую коробку передач и оборудован системой навигации, которую ранее тестировали на грузовике КрАЗ.

Датчики беспилотника имеют охват 360˚, что исключает возникновение слепых зон. Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, что выбегают на проезжую часть.

Разработчики говорят, систему можно установить на любой другой автомобиль. Однако ее стоимость пока не разглашаются, так как еще будут совершенствовать.

Теги: Новости Украины Новости Запорожья ЗАЗ Авто 24
Источник: 24 Канал
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