В Запорожье создали первый украинский беспилотный автомобиль

В Запорожье представили ЗАЗ Lanos, оборудованный системой навигации Pilotdrive, которую ранее тестировали на внедорожнике Jeep Cherokee и КрАЗ.

Программную часть системы Pilotdrive разработали запорожские специалисты, аппаратную покупают за рубежом. Работа над Pilotdrive ведется с 2015 года.

Читайте также: Новый Toyota RAV4 2019 модельного года. Фото. Видео

Автомобиль ориентируется на местности с помощью камер, датчиков, радаров и тепловизора. Имеет автоматическую коробку передач и оборудован системой навигации, которую ранее тестировали на грузовике КрАЗ.

Датчики беспилотника имеют охват 360˚, что исключает возникновение слепых зон. Сенсорные системы распознают дорожные знаки, пешеходов и даже животных, что выбегают на проезжую часть.

Разработчики говорят, систему можно установить на любой другой автомобиль. Однако ее стоимость пока не разглашаются, так как еще будут совершенствовать.