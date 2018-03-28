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У Запоріжжі створили перший український безпілотний автомобіль

949 Читать новость на русском
Безпілотний Lanos
Безпілотний Lanos / 24 Канал

У Запоріжжі представили ЗАЗ Lanos обладнаний системою навігації Pilotdrive, яку раніше тестували на позашляховику Jeep Cherokee і КрАЗ.

Програмну частину системи Pilotdrive розробили запорізькі фахівці, апаратну купують за кордоном. Робота над Pilotdrive ведеться з 2015 року.

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Автівка орієнтується на місцевості за допомогою камер, датчиків, радарів і тепловізора. Має автоматичну коробку передач і обладнана системою навігації, яку раніше тестували на вантажівці КрАЗ.

Датчики безпілотника мають охоплення 360˚, що виключає виникнення сліпих зон. Сенсорні системи розпізнають дорожні знаки, пішоходів і навіть тварин, що вибігають на проїжджу частину.

Розробники кажуть, систему можна встановити на будь-який інший автомобіль. Однак її вартість поки що не розголошують, бо ще будуть вдосконалювати.

Теги: Новини України Авто 24 ЗАЗ Новини Запоріжжя
Джерело: 24 Канал
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