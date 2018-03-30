У Києві протестували автомобільний автопілот

Київські дороги протестували чи придатні вони для безпілотних автомобілів. Новий тренд на автівки без водія зараз розвивають усі поважні виробники.

Автомобіль без водія, який везе пасажира за заданими в GPS-координатах став реальністю. У Києві відбулося тестування "Tesla Model 3", але оскільки розмітки немає, на дорозі ями, а інтернет повільний – тесла думає, що їде по чистому полю.

На експеримент погодився Олександр Кравцов, бо вже тестував цей автопілот в США і був шокований розумом машини. Каже, там на відміну від України, автомобіль значно слухняніший.

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Крім тесли, тренд автопілотування розвивають фактично всі світові автовиробники. Навіть серійні авто вже обладнують різними сенсорами, камерами, датчиками та радарами. І ті, які мають таке оснащення, вміють контролювати дистанцію між автомобілями, екстрено гальмувати і навіть самостійно паркуватись. Та для того, щоб автомобіль не робив помилок і його можна було випустити у міський потік, розробникам треба ще серйозно попрацювати.

На моделях, що вже пропонують, спрощену версію автопілоту, автоматичний режим можна ввімкнути лише тоді, коли авто володіє ситуацією і повідомляє про готовність взяти керування на себе. Як тільки штучний інтелект втрачає контроль, він негайно просить водія взятись за кермо. Якщо ж водій не реагує, автомобіль повільно притиснеться до узбіччя і зупиниться. Для повноцінної роботи автопілота одних таких сенсорів недостатньо. Автомобілі потрібно об'єднати в єдину систему. До речі, Audi, Mercedes та BMW вже підписали згоду на те, щоб їхні автомобілі вільно обмінювались між собою інформацією.

Автопілот це величезна база даних поведінки водіїв на конкретній ділянці. І якщо в Києві її ще немає, то годі й чекати від автопілоту правильного прийняття рішення,

– наголосив співзасновник Electrocars Олександр Кравцов.

Що року в світі у ДТП гине 1,5 мільйона людей, і лише 1 смертельний випадок зафіксували за участі автомобіля з автопілотом. Щоправда, потім виявилося, що пішохід вийшов на дорогу в неналежному місці і в темну пору. Прихильники автопілотів переконують, як тільки автономне керування завоює ринок, аварій не буде взагалі.

Автопілотна машина буде виконувати всі правила руху. Якщо буде поруч зліва і права автопілотна машина, від них неочікуваності не буде. Вони не будуть підрізати, різко гальмувати, а будуть їхати дуже акуратно,

– сказав заступник генерального директора Центр Віпос Audi Олександр Іванченко.

Керівники автомобільних компаній все частіше сідають на задні сидіння, і довіряють свої життя автопілотам. Нагадуючи, що саме за цією концепцією майбутнє. За прогнозами експертів, такі робомобілі масово виїдуть до 2030 року.