11:58
6 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В Киеве протестуют против закрытия Гидропарка: организатора задержали – видео

      - Читати новину українською
      В Киеве полиция закрыла Гидропарк, но нарвалась на протест / kyivmaps.com

      В Киеве полиция перекрыла въезды в Гидропарк из-за спортсменов, которые несмотря на карантин продолжали посещать там тренажеры. Утром 6 апреля спортсмены собрались, чтобы протестовать о закрытии Гидропарка.

      Организаторы акции долго спорили с полицейскими, которые работали на месте. Трансляцию оттуда вел один из организаторов общественный активист Михаил Ковальчук.

      Стоит знать Карантин в Украине усилили: что нового

      Правоохранители требовали у мужчины продемонстрировать его удостоверение личности. По решению Кабмина, с 6 апреля из-за карантина все обязаны постоянно иметь его при себе.

      Ковальчук со своей стороны настаивал на том, что такое решение является незаконным. Поэтому он отказывался демонстрировать удостоверение личности.

      После спора, который длился почти пол часа, правоохранители предложили Ковальчуку поехать в райотдел полиции.

      Давайте поедем в райотдел. Но я не поеду туда самостоятельно, поэтому можете меня задерживать. Я отказываюсь с вами ехать, поскольку я не нарушал ни одного закона Украины,
      – заявил активист.

      После этого полицейские провели Михаила Ковальчука в служебный автомобиль. Оказавшись в авто полиции, он решил прекратить трансляцию.

      Спор спортсменов и полиции из-за закрытия Гидропарка: смотрите видео

      Что известно о закрытии Гидропарка

      Кабинет Министров Украины своим решением запретил с 6 апреля посещать парки и скверы, а также передвигаться по улицам более чем по два человека.

      Несмотря на ограничения, которые действовали и ранее, спортсмены продолжали посещать "качалку" в столичном Гидропарке. Они мотивировали это тем, что она расположена на свежем воздухе, поэтому не представляет никакой угрозы.

      Полиция решила 5 апреля закрыть все входы в Гидропарке. В ответ спортсмены организовали акцию протеста против таких действий правоохранителей.

      Полиция перекрыла входы в Гидропарк: смотрите фото издания " Страна"

       

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Киева Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Активисты
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 11:30 Батуми – новый Дубай: ТОП-5 причин купить недвижимость в Грузии
      Новини нерухомості 3175
      сегодня , 10:40 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
      Новини шоу-бізнесу 111588
      сегодня , 09:12 В Украине 1319 человек заболели на коронавирусом
      Лікування 6675
      сегодня , 06:41 Карантин в Украине усилили: что нового
      Новини України 31380
      сегодня , 07:30 Итальянский доброволец: Украина – это что-то чистое, настоящее. Это – истинная Европа
      Новини України 22657
      сегодня , 09:06 Британия осудила Китай и Россию за дезинформацию о коронавирусе
      Новини світу 5160
      сегодня , 10:45 Коронавирус в России: почти 1000 новых случаев за сутки
      Лікування 157877
      сегодня , 09:45 Коронавирус COVID-2019 в Китае: последние новости
      Медицина 216877
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 10:00 Дожмите программу МВФ, или Как поддержать людей и экономику во время карантина
      Тимофій Милованов
      5 апреля , 22:00 Наглая ложь Китая, крымская дорога смерти и "голый король" Коломойский: блоги недели
      Блоги тижня
      Залиште відгук