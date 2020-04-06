В Киеве протестуют против закрытия Гидропарка: организатора задержали – видео

В Киеве полиция перекрыла въезды в Гидропарк из-за спортсменов, которые несмотря на карантин продолжали посещать там тренажеры. Утром 6 апреля спортсмены собрались, чтобы протестовать о закрытии Гидропарка.

Организаторы акции долго спорили с полицейскими, которые работали на месте. Трансляцию оттуда вел один из организаторов общественный активист Михаил Ковальчук.

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Правоохранители требовали у мужчины продемонстрировать его удостоверение личности. По решению Кабмина, с 6 апреля из-за карантина все обязаны постоянно иметь его при себе.

Ковальчук со своей стороны настаивал на том, что такое решение является незаконным. Поэтому он отказывался демонстрировать удостоверение личности.

После спора, который длился почти пол часа, правоохранители предложили Ковальчуку поехать в райотдел полиции.

Давайте поедем в райотдел. Но я не поеду туда самостоятельно, поэтому можете меня задерживать. Я отказываюсь с вами ехать, поскольку я не нарушал ни одного закона Украины,

– заявил активист.

После этого полицейские провели Михаила Ковальчука в служебный автомобиль. Оказавшись в авто полиции, он решил прекратить трансляцию.

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Что известно о закрытии Гидропарка

Кабинет Министров Украины своим решением запретил с 6 апреля посещать парки и скверы, а также передвигаться по улицам более чем по два человека.

Несмотря на ограничения, которые действовали и ранее, спортсмены продолжали посещать "качалку" в столичном Гидропарке. Они мотивировали это тем, что она расположена на свежем воздухе, поэтому не представляет никакой угрозы.

Полиция решила 5 апреля закрыть все входы в Гидропарке. В ответ спортсмены организовали акцию протеста против таких действий правоохранителей.

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