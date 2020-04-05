В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на запрет
С 6 апреля в Украине должны прекратить автобусные перевозки во всех городах. Такое решение принял накануне Кабинет Министров. Однако в Запорожье не будут соблюдать постановление.
Общественный транспорт в Запорожье будет работать и в дальнейшем, отметил городской голова Владимир Буряк в фейсбуке.
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Буряк сказал, что посоветовался с юристами и принял решение, чтобы весь транспорт от 6 апреля вышел на маршруты.
По информации Министерства здравоохранения, рекомендовано запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, наверное, правильная. Но я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу,
– написал он.
Однако в общественный транспорт будут пускать людей исключительно в медицинских масках.
Коронавирус в Запорожье: главная
- По состоянию на утро 5 апреля в Украине подтвердили 1256 случаев COVID-19, из которых 32 человека, к сожалению, умерли. В то же время 25 пациентов выздоровели.
- Больше всего случаев зафиксировали в Киеве, а также в Черновицкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Киевской и Черкасской областях. Пока единственной областью, где нет зарегистрированных случаев болезни, остается Николаевская.
- 12 марта Украина ввела карантин, чтобы остановить распространение коронавируса. Он должен был продлиться до 3 апреля, но правительство продлило ограничения до 24 апреля.
- С 6 апреля в Украине начнут действовать новые карантинные ограничения. В частности, нельзя будет посещать спортивные площадки, можно будет ходить группой более 2 человека, также запрещено пребывание в общественных местах без маски или респиратора.
- 25 марта Кабмин ввел чрезвычайную ситуацию по всей Украине.
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