В Запорожье общественный транспорт будет работать, несмотря на запрет

С 6 апреля в Украине должны прекратить автобусные перевозки во всех городах. Такое решение принял накануне Кабинет Министров. Однако в Запорожье не будут соблюдать постановление.

Общественный транспорт в Запорожье будет работать и в дальнейшем, отметил городской голова Владимир Буряк в фейсбуке.

Обратите внимание Медики Запорожья все же получат деньги за борьбу с коронавирусом, – Зеленский

Буряк сказал, что посоветовался с юристами и принял решение, чтобы весь транспорт от 6 апреля вышел на маршруты.

По информации Министерства здравоохранения, рекомендовано запретить работу транспорта, кроме трамваев и троллейбусов. Понимаю, что такая вынужденная мера, наверное, правильная. Но я знаю, что медикам, коммунальщикам, работникам магазинов, аптек и вообще тем, кто не имеет возможности работать дистанционно, нужно как-то добираться на работу,

– написал он.

Однако в общественный транспорт будут пускать людей исключительно в медицинских масках.

Коронавирус в Запорожье: главная