У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме, попри заборону

З 6 квітня в Україні мають припинити автобусні перевезення в усіх містах. Так рішення ухвалив напередодні Кабінет Міністрів. Однак у Запоріжжі не дотримуватимуться постанови.

Громадський транспорт у Запоріжжі працюватиме і надалі, зазначив міський голова Володимир Буряк у фейсбуці.

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Буряк сказав, що порадився з юристами й ухвалив рішення, щоб весь транспорт від 6 квітня вийшов на маршрути.

За інформацією Міністерства охорони здоров'я, рекомендовано заборонити роботу транспорту, окрім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що такий вимушений захід, напевно, правильний. Але я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має змоги працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу,

– написав він.

Однак у громадський транспорт пускатимуть людей виключно у медичних масках.

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