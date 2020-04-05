У Запоріжжі громадський транспорт працюватиме, попри заборону
З 6 квітня в Україні мають припинити автобусні перевезення в усіх містах. Так рішення ухвалив напередодні Кабінет Міністрів. Однак у Запоріжжі не дотримуватимуться постанови.
Громадський транспорт у Запоріжжі працюватиме і надалі, зазначив міський голова Володимир Буряк у фейсбуці.
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Буряк сказав, що порадився з юристами й ухвалив рішення, щоб весь транспорт від 6 квітня вийшов на маршрути.
За інформацією Міністерства охорони здоров'я, рекомендовано заборонити роботу транспорту, окрім трамваїв і тролейбусів. Розумію, що такий вимушений захід, напевно, правильний. Але я знаю, що медикам, комунальникам, працівникам магазинів, аптек і взагалі тим, хто не має змоги працювати дистанційно, потрібно якось добиратися на роботу,
– написав він.
Однак у громадський транспорт пускатимуть людей виключно у медичних масках.
Коронавірус у Запоріжжі: головне
- Станом на ранок 5 квітня в Україні підтвердили 1256 випадків COVID-19, з яких 32 людини, на жаль, померли. Водночас 25 пацієнтів одужали.
- Найбільше випадків зафіксували у Києві, а також у Чернівецькій, Тернопільській, Івано-Франківській, Київській і Черкаській областях. Наразі єдиною областю, де немає зареєстрованих випадків недуги, залишається Миколаївська.
- 12 березня Україна ввела карантин, щоб зупинити поширення коронавірусу. Він мав тривати до 3 квітня, але уряд продовжив обмеження до 24 квітня.
- З 6 квітня в Україні почнуть діяти нові карантинні обмеження. Зокрема, не можна буде відвідувати спортивні майданчики, не можна буде ходити групою у понад 2 людини, також заборонено перебування у громадських місцях без маски чи респіратора.
- 25 березня Кабмін запровадив надзвичайну ситуацію по всій Україні.
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