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      В Киеве резко упали объемы жилья, введенного в эксплуатацию: цифры от НБУ

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      Объемы жилья, введенного в эксплуатацию, резко упали
      Объемы жилья, введенного в эксплуатацию, резко упали / 24 канал

      В течение 9 месяцев 2018 года объемы жилья, введенного в эксплуатацию, в Киеве уменьшилось почти вдвое – на 45%.

      В Киевской области этот показатель упал на треть (33%).

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      Об этом свидетельствуют данные отчета о финансовой стабильности Национального банка Украины, пишет "ЛИГАБизнесИнформ".

      Для сравнения, за первые три квартала 2017 года количество построенных квартир в столице выросла почти вдвое. В 2017-м еще действовала сниженная ставка долевого участия.

      10 июля 2017 года в Украине вступили в силу новые классификации зданий и процедура получения документации для них.

      Именно это стимулировало застройщиков быстрее вводить объекты в эксплуатацию.

      По данным НБУ, за этот период объемы сданного в эксплуатацию жилья сократились на 36%.

      Однако из-за неопределенности регуляторной среды за 9 месяцев 2018 года количество выданных разрешений на строительство многоквартирных домов сократилось на стремительных 85%.

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      Аналитики Нацбанка прогнозируют, что жилищное строительство может замедляться и в дальнейшем.

      Что такое ввод жилья в экплуатацию?
      Это роцедура, которую нужно пройти перед началом эксплуатации любого здания или сооружения. Именно документация о вводе здания в эксплуатацию дает владельцу право подключить коммуникации: свет, воду, отопление и канализацию.

      На недвижимость, которая не введена в эксплуатацию, можно оформить право на собственность. Как следствие, такое жилье не удастся продать, подарить, передать по наследству или использовать как залог для получения кредита и прочее.

      Ранее 24 канал сообщал, что по итогам января-ноября 2018 года продажи первичного жилья в Киеве по сравнению с аналогичным периодом 2017 года выросли на ощутимые 25%.

      Теги: Новости Украины Новости Киева Строительство Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Новости недвижимости
      Источник: 24 канал
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