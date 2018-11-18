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      В Киеве сорвали марш в поддержку трансгендерных людей: есть пострадавшие

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      В Киеве сорвали марш ко Дню памяти трансгендерных людей
      В Киеве сорвали марш ко Дню памяти трансгендерных людей / Facebook-страница Елены Шевченко

      В воскресенье, 18 ноября, в центре Киева проходил марш, посвященный Международному дню памяти трансгендерных людей. Участников мирной акции оттеснили правоохранители из-за опасности со стороны радикальных противников марша.

      Об этом рассказала участница акции, исполнительный директор правозащитной организации Amnesty International Оксана Покальчук, сообщает "Громадское".

      24 канал сообщал, что 18 ноября в Киеве неизвестные протестуют против усыновления трансгендеров в Украине. Митингующие держат в руках украинские флаги, на которых изображен портрет Иисуса, и флаги с надписями "Все вместе за семью".

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      Я лично шла и видела, как за мной двигались уже известные мне люди из радикальных группировок, которые и раньше срывали такие мероприятия. Возле метро противники марша начали бросать очень много дымовых шашек, а полиция бездействовала,
      – рассказала правозащитница.

      Киев марш поддержка трансгендеры дымовые шашки стычки столкновения
      Противники марша бросали дымовые шашки//Фото: РБК-Украина

      По ее словам, участники мирного марша простояли возле станции метро "Университетская" не более 10 минут, после чего полиция силой начала оттеснять их в метро и на платформу. Этим самым правоохранители заблокировали митингующих внутри и перекрыли вход в подземку.

      Организатор марша Инна Ирискина сообщила, что полиция посоветовала участникам марша пойти в метро из-за опасности.

      Меня лично прижимали сильно ко входу. Радикалы агрессивно требовали пустить их внутрь, часть из них прорвалась, остальных полиция оттеснила,
      – рассказала Покальчук и добавила, что не знает, есть ли среди участников протеста пострадавшие.

      По информации издания, двум участницам акции распылили в лицо перцовый газ. Их забрала в больницу "скорая".

      Киев марш трансгендеры митинг столкновения
      Пострадавшая от перцового газа девушка//Фото: РБК-Украина

      Пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик сказала, что полиция предотвращала правонарушения на марше, однако "информацию о силовых действиях против участников будут проверять". Также полиция проверит информацию о задержанных или пострадавших.

      В Киеве сорвали акцию в поддержку трансгендеров: смотрите видео

      Кто такие трансгендеры? Это лица, которые чувствуют несоответствие между своим анатомическим и психическим полом (гендерной идентичностью). Трансгендеры не просто желают быть представителями противоположного пола, они именно так себя чувствуют. Трансгендерность – это не психическое заболевание, она была перенесена из психических расстройств в "другие спечифические состояния, характеризующие сексуальное здоровье (HA8Y)".

      Теги: Новости Украины Новости Киева Полиция ЛГБТ столкновения протесты
      Источник: 24 Канал
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