В Киеве совершили нападение на журналиста
В среду, 31 октября, в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение.
Об этом сообщает "Вартови Еспресо".
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Нападение совершили на ул. Сурикова возле магазина "Мегамаркет". Трое неизвестных с газовым баллончиком отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами, после чего скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.
В столице ввели план "Перехват". Патрули полиции ориентированы на проверку подобных автомобилей.
Напомним, 19 октября в пгт Шишаки Полтавской области на Дмитрия Гнапа вылили ведро нечистот. Это случилось в день заседания сессии Полтавского облсовета, на которой, как заявлял Гнап, депутаты хотели "продолжить дерибан газовых месторождений".
Источник: 24 Канал
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