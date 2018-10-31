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      ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ВЗРЫВ В АРХАНГЕЛЬСКЕ

      В Киеве совершили нападение на журналиста

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      В Киеве напали на журналиста
      В Киеве напали на журналиста / 24 Канал

      В среду, 31 октября, в Соломенском районе Киева неизвестные совершили разбойное нападение.

      Об этом сообщает "Вартови Еспресо".

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      Нападение совершили на ул. Сурикова возле магазина "Мегамаркет". Трое неизвестных с газовым баллончиком отобрали у мужчины сумку с документами и деньгами, после чего скрылись на автомобиле Mazda темного цвета.

      В столице ввели план "Перехват". Патрули полиции ориентированы на проверку подобных автомобилей.

      Напомним, 19 октября в пгт Шишаки Полтавской области на Дмитрия Гнапа вылили ведро нечистот. Это случилось в день заседания сессии Полтавского облсовета, на которой, как заявлял Гнап, депутаты хотели "продолжить дерибан газовых месторождений".

      Теги: Новости Украины журналисты Новости Киева Полиция
      Источник: 24 Канал
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