В Киеве стартовала ежегодная встреча YES: почему Кличко думает о роспуске Киевсовета

В Киеве начался ежегодный форум YES 2019. Это одна из крупнейших площадок, где обсуждают вызовы будущего и ситуацию в мире. В одном месте собрались более 4 сотни политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран.

"Happiness now" – это название уже 16 ялтинской встречи, которую организует в том числе и фонд Виктора Пинчука. Сегодня здесь собралось немало людей. Среди них и те, которые в обычной жизни даже не пересекаются. Например, как мэр Киева Виталий Кличко и представители партии "Слуга народа", которые сейчас находятся в конфликте.

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Виталия Кличко недавно сняли с поста главы КГГА и сейчас он остался только мэром. "Я инициировал консультации с главами фракций в Киевсовете относительно возможного роспуска, если они будут так относиться к своим обязательствам, которые они взяли перед киевлянами", – заявил городской голова Виталий Кличко.



Виталий Кличко на форуме YES

Также журналистам 24 канала удалось пообщаться с главным специализированным антикоррупционным прокурором Назаром Холодницким. Ранее у него были очень сложные отношения с директором НАБУ Артемом Сытником и у них были даже споры.

Сейчас рабочие отношения и вы это видите. Люди поняли, что где-то были неправы. Сейчас я вижу понимание, желание направить дела с доказательствами в суд,

– пояснил руководитель САП Назар Холодницкий.

Также антикоррупционные органы возлагают большие надежды на только что запущенный Антикоррупционный суд. Надеются, что дела дойдут уже до своего финального завершения.

Смотрите прямое включение корреспондента 24 канала с форума YES:

Что еще известно о YES-2019?16-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.