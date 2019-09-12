У Києві стартувала щорічна зустріч YES: чому Кличко думає про розпуск Київради

У Києві розпочався щорічний форум YES 2019. Це один з найбільших майданчиків, де обговорюють виклики майбутнього і ситуацію у світі. В одному місці зібралися понад 4 сотні політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів і експертів з 26 країн.

"Happiness now" – це назва вже 16 ялтинської зустрічі, яку організовує зокрема й фонд Віктора Пінчука. Сьогодні тут зібралося чимало людей. Серед них й ті, які в звичайному житті, навіть не перетинаються. Наприклад, як мер Києва Віталій Кличко та представники партії "Слуга народу", які зараз перебувають у конфлікті.

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Віталія Кличка, нещодавно зняли з очільництва КМДА й зараз він залишився тільки мером. "Я ініціював консультації з головами фракцій в Київраді, щодо можливого розпуску, якщо вони будуть так відноситися до своїх зобов’язань, які вони взяли перед киянами", – заявив міський голова Віталій Кличко.



Віталій Кличко на форумі YES

Також журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися із головним Спеціалізованим антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким. Раніше в нього були дуже складні відносини з директором НАБУ Артемом Ситником і в них були навіть суперечки.

Зараз робочі відносини й ви це бачите. Люди зрозуміли, що десь були не праві. Зараз я бачу порозуміння, бажання направити справи з доказами до суду,

– пояснив керівник САП Назар Холодницький.

Також антикорупційні органи покладають великі сподівання на щойно запущений Антикорупційний суд. Сподіваються, що справи дійдуть вже до свого фінального завершення.

Дивіться пряме включення кореспондентки 24 каналу з форуму YES:

Що ще відомо про YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.