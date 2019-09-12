00:43
13 вер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Навальний голова наркокартелю. Медведєв розбушувався
      Вєсті Кремля
      00:13, сьогодні
      Вєсті.UA: Кріпак Аваков слухається Зеленського. Нечисельне військо Порошенка
      Вєсті.UA
      19:39, 12 вересня
      В яких шокуючих умовах працюють в "Київмедспецтрансі": як розголос вплинув на підприємство
      ЦРУ
      09:00, 11 вересня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВЕРХОВНА РАДА ЦВК МВФ ВАЛЕРІЯ ГОНТАРЕВА

      У Києві стартувала щорічна зустріч YES: чому Кличко думає про розпуск Київради

      339 Читать новость на русском
      YES-2019
      YES-2019 / yes-ukraine.org

      У Києві розпочався щорічний форум YES 2019. Це один з найбільших майданчиків, де обговорюють виклики майбутнього і ситуацію у світі. В одному місці зібралися понад 4 сотні політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів і експертів з 26 країн.

      "Happiness now" – це назва вже 16 ялтинської зустрічі, яку організовує зокрема й фонд Віктора Пінчука. Сьогодні тут зібралося чимало людей. Серед них й ті, які в звичайному житті, навіть не перетинаються. Наприклад, як мер Києва Віталій Кличко та представники партії "Слуга народу", які зараз перебувають у конфлікті.

      Читайте також: Зеленський візьме участь у форумі YES-2019: про що там говоритимуть

      Віталія Кличка, нещодавно зняли з очільництва КМДА й зараз він залишився тільки мером. "Я ініціював консультації з головами фракцій в Київраді, щодо можливого розпуску, якщо вони будуть так відноситися до своїх зобов’язань, які вони взяли перед киянами", – заявив міський голова Віталій Кличко.

      Віталій Кличко
      Віталій Кличко на форумі YES

      Також журналістам 24 каналу вдалося поспілкуватися із головним Спеціалізованим антикорупційним прокурором Назаром Холодницьким. Раніше в нього були дуже складні відносини з директором НАБУ Артемом Ситником і в них були навіть суперечки.

      Зараз робочі відносини й ви це бачите. Люди зрозуміли, що десь були не праві. Зараз я бачу порозуміння, бажання направити справи з доказами до суду,
      – пояснив керівник САП Назар Холодницький.

      Також антикорупційні органи покладають великі сподівання на щойно запущений Антикорупційний суд. Сподіваються, що справи дійдуть вже до свого фінального завершення.

      Дивіться пряме включення кореспондентки 24 каналу з форуму YES:

      Що ще відомо про YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

      blog_ava
      У "Слузі народу" пояснили, чому вперше не зібрали більшість для голосування
      12 вересня
      4336
      Теги: Новини України Новини політики Форум YES 2019 Віталій Кличко Артем Ситник Назар Холодницький Київрада
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 12 вересня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      12 вересня , 22:25 Головні новини 12 вересня: втрати на Донбасі і нове відтермінування для євробляхерів
      988
      Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      12 вересня , 22:00 Иск против России в ЕСПЧ, политика "новых крымских" и возвращение лихих 90-х: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 384
      Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      12 вересня , 09:30 Як сучасні технології у пранні економлять час та гроші власника
      1415
      Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      12 вересня , 21:01 Місія МВФ в Україні: що потрібно знати про роботу із Фондом та його кредити
      Євгенія Мазур 539
      Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      12 вересня , 20:01 Третій пішов: як звільнення Болтона вплине на політику США щодо України та світу
      Світлана Попова 1480
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук