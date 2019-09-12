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      Зеленський візьме участь у форумі YES-2019: про що там говоритимуть

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      Зеленський 13 вересня візьме участь у форумі YES-2019
      Зеленський 13 вересня візьме участь у форумі YES-2019 / Getty Images

      Президент Володимир Зеленський 13 вересня візьме участь у 16-й щорічній зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії (YES). Цього року пленарні сесії розпочнуться із заяви українського президента, президента Естонії Керсті Кальюлайд та президента Фінляндії Саулі Нііністьо.

      Під час першого дня пленарних сесій учасники зосередять свою вагу на глобальних викликах та підходах до державного управління, повідомляють організатори.

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      Модератором дискусії виступить президент Ради з міжнародних відносин Ричард Хаасс. Учасники також обговорюватимуть вплив глобальної політичної ситуації та її наслідків для України й світу.

      Експерти з усього світу проаналізують провідні практики та інновації урядів, що визначають щастя громадян своєю головною метою. Загалом цьогорічна зустріч буде присвячена темі "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі".

      Нічні nightcap-сесії YES серед іншого присвятять відносинам між Україною та Росією, майбутньому Європи, енергетичній незалежності України та змінам клімату.

      Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук також візьме участь в щорічній зустрічі. Він вікдриватиме другий пленарний день 14 вересня та присвятить сій виступ стратегії економічних реформ нового Кабміну.

      Що ще відомо про YES-2019?16-та щорічна зустріч Ялтинської Європейської Стратегії (YES) на тему "Щастя зараз. Нові підходи для світу в кризі" проводитиметься з 12 по 14 вересня у Києві. Понад 400 провідних політиків, дипломатів, бізнесменів, громадських активістів та експертів з 26 країн візьмуть участь у конференції, організованій Ялтинською Європейською Стратегією (YES) у партнерстві з Фондом Віктора Пінчука.

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Президент України Ялтинська зустріч Олексій Гончарук
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