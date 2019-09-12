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      Зеленский примет участие в форуме YES-2019: о чем там будут говорить

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      Зеленский 13 сентября примет участие в форуме YES-2019
      Зеленский 13 сентября примет участие в форуме YES-2019 / Getty Images

      Президент Владимир Зеленский 13 сентября примет участие в 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES). В этом году пленарные сессии начнутся с заявления украинского президента, президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Финляндии Саули Ниинистьо.

      Во время первого дня пленарных сессий участники сосредоточат свое внимание на глобальных вызовах и подходах к государственному управлению, сообщают организаторы.

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      Модератором дискуссии выступит президент Совета по международным отношениям Ричард Хаасс. Участники также будут обсуждать влияние глобальной политической ситуации и ее последствий для Украины и мира.

      Эксперты со всего мира проанализируют ведущие практики и инновации правительств, определяющих счастье граждан своей главной целью. В целом нынешняя встреча будет посвящена теме "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе".

      Ночные nightcap-сессии YES среди прочего посвятят отношениям между Украиной и Россией, будущему Европы, энергетической независимости Украины и изменениям климата.

      Премьер-министр Украины Алексей Гончарук также примет участие в ежегодной встрече. Он будет открывать второй пленарный день 14 сентября и посвятит свое выступление стратегии экономических реформ нового кабмина.

      Что еще известно про YES-2019?16-ая ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) на тему "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Ялтинская встреча Президент Украины Владимир Зеленский
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