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      В Киеве таксист сбил дочь олимпийского чемпиона Вадима Гутцайта

      27 Читати новину українською
      Семья Вадима Гутцайта
      Семья Вадима Гутцайта / viva.ua

      В Киеве таксист на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил дочь олимпийского чемпиона Вадима Гутцайта.

      Инцидент произошел 21 октября утром в центре столицы. 17-летняя девушка как раз переходила дорогу. Однако водитель не притормозил и на большой скорости сбил ребенка, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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      Ее сразу госпитализировали с травмами. А вот водитель скрылся с места аварии и для того, чтобы скрыть свою причастность к этому событию, сразу приобрел новые детали к автомобилю, которые повредил в результате ДТП, среди которых и зеркало заднего вида.

      Однако за сутки его нашли благодаря камерам, которые зафиксировали момент ДТП. Сначала мужчина все отрицал, но потом признался.

      гутцайт аварія дтп
      Задержали водителя, который сбил девушку

      гутцайт дтп аварія
      Водитель скрылся с места происшествия

      Сейчас Нацполиция уже устанавливает был ли водитель в нетрезвом состоянии и что спровоцировало наезд. Отец девочки президент Федерации фехтования Вадим Гутцайт рассказал, что его дочь сейчас проходит обследование и чувствует себя нормально.

       
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      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Спорта
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