В Киеве таксист сбил дочь олимпийского чемпиона Вадима Гутцайта

В Киеве таксист на огромной скорости вылетел на тротуар и сбил дочь олимпийского чемпиона Вадима Гутцайта.

Инцидент произошел 21 октября утром в центре столицы. 17-летняя девушка как раз переходила дорогу. Однако водитель не притормозил и на большой скорости сбил ребенка, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Ее сразу госпитализировали с травмами. А вот водитель скрылся с места аварии и для того, чтобы скрыть свою причастность к этому событию, сразу приобрел новые детали к автомобилю, которые повредил в результате ДТП, среди которых и зеркало заднего вида.

Однако за сутки его нашли благодаря камерам, которые зафиксировали момент ДТП. Сначала мужчина все отрицал, но потом признался.



Задержали водителя, который сбил девушку