Доньку відомої телеведучої та олімпійського чемпіона у Києві збив таксист
Доньку олімпійського чемпіона і телеведучої, Вадима і Оксани Гутцайтів, на тротуарі збив таксист.
Інцидент стався 21 жовтня вранці у середмісті столиці. 17-річна саме дівчина переходила дорогу. Проте водій не пригальмував і на великій швидкості збив дитину, повідомляє пресслужба Нацполіції.
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Її одразу госпіталізували з травмами. А от водій втік з місця аварії і для того, щоб приховати свою причетність до цієї події, одразу придбав нові деталі до автомобіля, які пошкодив внаслідок ДТП, серед яких і дзеркало заднього виду.
Проте за добу його знайшли завдяки камерам, які зафіксували момент ДТП. Спочатку чоловік усе заперечував, але з згодом зізнався.
Затримали водія, який збив дівчину