Доньку відомої телеведучої та олімпійського чемпіона у Києві збив таксист

Доньку олімпійського чемпіона і телеведучої, Вадима і Оксани Гутцайтів, на тротуарі збив таксист.

Інцидент стався 21 жовтня вранці у середмісті столиці. 17-річна саме дівчина переходила дорогу. Проте водій не пригальмував і на великій швидкості збив дитину, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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Її одразу госпіталізували з травмами. А от водій втік з місця аварії і для того, щоб приховати свою причетність до цієї події, одразу придбав нові деталі до автомобіля, які пошкодив внаслідок ДТП, серед яких і дзеркало заднього виду.

Проте за добу його знайшли завдяки камерам, які зафіксували момент ДТП. Спочатку чоловік усе заперечував, але з згодом зізнався.



Затримали водія, який збив дівчину



Водій втік з місця події Водій втік з місця події

Зараз Нацполіція вже встановлює чи був водії напідпитку та що спровокувало наїзд. Батько дівчинки президент Федерації фехтування Вадим Гутцайт розповів, що його донька зараз проходить обстеження і почувається нормально.