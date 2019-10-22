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      Доньку відомої телеведучої та олімпійського чемпіона у Києві збив таксист

      750 Читать новость на русском
      Родина Вадима Гутцайта
      Родина Вадима Гутцайта / viva.ua

      Доньку олімпійського чемпіона і телеведучої, Вадима і Оксани Гутцайтів, на тротуарі збив таксист.

      Інцидент стався 21 жовтня вранці у середмісті столиці. 17-річна саме дівчина переходила дорогу. Проте водій не пригальмував і на великій швидкості збив дитину, повідомляє пресслужба Нацполіції.

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      Її одразу госпіталізували з травмами. А от водій втік з місця аварії і для того, щоб приховати свою причетність до цієї події, одразу придбав нові деталі до автомобіля, які пошкодив внаслідок ДТП, серед яких і дзеркало заднього виду.

      Проте за добу його знайшли завдяки камерам, які зафіксували момент ДТП. Спочатку чоловік усе заперечував, але з згодом зізнався. 

      гутцайт аварія дтп
      Затримали водія, який збив дівчину

      гутцайт дтп аварія
      Водій втік з місця події
       
      Зараз Нацполіція вже встановлює чи був водії напідпитку та що спровокувало наїзд. Батько дівчинки президент Федерації фехтування Вадим Гутцайт розповів, що його донька зараз проходить обстеження і почувається нормально.
       
      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Спорту Аварії та ДТП
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