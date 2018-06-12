В Киеве водитель внедорожника застрял на лестнице

В Киеве на улице Леся Курбаса водитель автомобиля Toyota пытался съехать по лестнице возле кинотеатра Лейпциг и застрял.

Об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

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Водитель автомобиля Toyota съезжал по лестнице и застрял на ней. Надеемся, после транспортировки при помощи манипулятора водителю не придется чинить ходовую. Такое там случается, увы, регулярно,

– говорится в сообщении.



Водитель застрял пытаясь съехать по лестнице